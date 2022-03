Nicolò Bulega torna a volare sotto lo sguardo di suo padre

Nicolò Bulega ha lasciato il motomondiale ma ha ritrovato il sorriso. Nei test del Mondiale Supersport 600 è stato costantemente il più veloce, in sella alla Panigale V2 del team Aruba.it Racing WSSP. Nicolò si era subito trovato a suo agio sulla Ducati ed aveva stabilito il miglior tempo già il mese scorso, a Portimao. Ieri si è ripetuto a Misano. Durante i test, in concomitanza con quelli della Superbike, ha completato 118 giri con un best lap di 1’37.356, il record della pista per la categoria Supersport. Nel paddock del MWC si è rivisto, dopo una lunga assenza, suo padre Davide, ex pilota nel Mondiale 250 e nel Mondiale Supersport ed ex team manager proprio in questa stessa categoria con il Lightspeed.

“Sono decisamente soddisfatto – ha commentato dopo i test Nicolò Bulega – Sono stati due giorni molto intensi ed ho provato delle sensazioni molto buone. Siamo nella direzione giusta. La squadra sta facendo un grande lavoro ed il feeling con la moto cresce sessione dopo sessione. Chiaramente c’è ancora tanto da fare ma se continueremo a lavorare così, sono certo che arriveremo ad Aragon nelle condizioni di poter ottenere buoni risultati”.

Tra i suoi avversari nel Mondiale Supersport ci sarà anche Oliver Bayliss, figlio del grande Troy. Oly non è ancora in forma per i postumi dell’infortunio conseguente alla caduta nei test a Portimao in cui aveva riportato la frattura del malleolo destro. Complessivamente ha completato 143 giri: il migliore in 1’39″3.

Foto Marzio Bondi

