MotoGP: Franco Morbidelli, occhi puntati sulle “posizioni che piacciono”

Secondo crono di giornata ad appena 30 millesimi dal compagno di box e campione MotoGP in carica. Franco Morbidelli tiene un basso profilo, sottolineando che è solo venerdì, ma è un altro importante mattoncino. Il pilota Yamaha, reduce da un’annata complessa per problemi fisici, è chiaramente più che determinato a ritrovare quello stato di forma che gli permetta di lottare per le posizioni che contano. Questo primo risultato al Mandalika è un altro passo significativo.

Cauto ottimismo

“Sono andato forte sia al mattino che al pomeriggio, con gomme nuove ed usate.” Basta questo per spiegare quanto valga la seconda posizione nelle FP2, e di giornata, per Morbidelli. Chiaramente però il weekend è appena iniziato. “Siamo tutti molto contenti, ma è solo venerdì e dobbiamo continuare a lavorare per migliorare.” Doppietta Yamaha nel day-1 in Indonesia, è il segnale della riscossa della casa di Iwata? “È presto per dirlo” è la risposta. Sottolineando che “Non ci siamo fatti scoraggiare dalla brutta performance in Qatar, né ci gasiamo troppo per quanto fatto oggi. Siamo soddisfatti visto che siamo tutt’e due davanti, ma dobbiamo continuare a lavorare.”

“La vera Yamaha? Spero quella di oggi”

Come detto inizialmente, il vice-campione MotoGP 2020 si sta impegnando per ritrovare la sua versione pre-infortunio. “Quello che conta è fare un buon lavoro, tornare a lottare per le posizioni che mi piacciono, essere di nuovo ansiosi per un podio o una vittoria. Per farlo bisogna rimanere concentrati.” Tenendo d’occhio anche il compagno di squadra. “Secondo me stiamo facendo un buon lavoro rispetto a Fabio, il riferimento, che guida questa moto da più tempo di me.” Si parla sempre poco di Franco Morbidelli, come mai? “Se non parlano di me vuol dire che non ne vale la pena. Non ne soffro perché non ho manie di protagonismo, ma solo di velocità.” Per finire, qual è la vera Yamaha? “Spero quella di oggi, al momento però non lo so. Ci vuole tempo.”

