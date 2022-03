Alvaro Bautista chiude la due giorni di test Superbike a Misano con il best lap di 1’33″574, mancando il record della pole, detenuto da Jonathan Rea, per soli 158 millesimi. Un crono realizzato con la gomma morbida posteriore da gara SCX, non avendo a disposizione la gomma da qualifica. Ma il tempo era relativo, la priorità del pilota spagnolo era prendere confidenza con la Ducati Panigale V4R, in attesa del prossimo test in programma tra una settimana in Catalunya.

Bautista, prossimo test Superbike in Catalunya

Il team Aruba.it Racing lascia il tracciato intitolato a Marco Simoncelli con un sorriso. “Per me più importante di questo tempo sul giro veloce è il feeling con la moto, il passo, il ritmo e il lavoro che abbiamo fatto in questi giorni e mezzo“, ha dichiarato Alvaro Bautista, che giovedì ha tenuto solo mezza giornata di test. Insieme alla squadra ha svolto comparazioni e provato gomme diverse: “Pirelli ha portato una gomma posteriore molto simile alla SCX ma con maggiore stabilità. Mi aspetto di andare 0,7 o 0,8 secondi più veloce con una gomma qualifica, questo dimostra quanto sia buono il mio tempo con l’SCX“.

Due giorni di test Superbike molto proficui per il pilota spagnolo che, dopo il biennio Honda, va alla ricerca del riscatto con la Ducati. “Il primo giorno sono riuscito a fare un giro sotto l’1’34”, il secondo giorno abbiamo lavorato molto sui dettagli e siamo riusciti a migliorare il tempo sul giro. Sono stato anche in grado di fare qualche giro sotto 1’34 con la gomma SC0 standard, e lo stesso con la SCX. È molto più importante che fare un giro molto veloce“.

Tra una settimana Alvaro Bautista girerà per altri due giorni sul circuito di casa del Montmelò, un layout che potrebbe calzare su misura alla Panigale V4R. “Una volta trovato il setting di base lavoriamo sui particolari per limare gli ultimi decimi di secondo. Vogliamo concludere gli ultimi due giorni nel modo migliore e poi potremo prepararci per la gara nell’ultimo test ad Aragon. Alla fine i test sono test, i punti vengono assegnati solo nelle gare“.