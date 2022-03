Moto3 Indonesia, Prove 2: Andrea Migno è il migliore del venerdì

Da uno Snipers all’altro in questo venerdì in Indonesia. Alberto Surra si è preso le prime libere, ora è Andrea Migno a stampare il tempo di riferimento nelle FP2, realizzando anche il miglior crono del venerdì per la categoria Moto3 al Mandalika Circuit. Segue Carlos Tatay, terza piazza finale per Dennis Foggia, in una sessione che potrebbe essere stata determinante in caso di meteo avverso. Gli orari del Gran Premio.

Prove 2

La partenza viene inizialmente bloccata per un momentaneo problema tecnico, subito risolto. I ragazzi della categoria minore sono quindi di nuovo in azione, si riparte dal best lap in 1:51.050 stampato nelle prime prove libere da Surra. Ma le condizioni sono nettamente migliorate rispetto alla mattinata indonesiana e questo tempo molto presto diventa un lontano ricordo. È una sessione molto combattuta, tutti cercano il miglior crono possibile per assicurarsi la top 14 provvisoria, che potrebbe essere definitiva in caso di FP3 di nuovo su pista bagnata… Alla fine è Andrea Migno a prendersi la prima piazza, un 1-2 Italia con Dennis Foggia a seguire, ma ecco che tra i due si inserisce Carlos Tatay proprio sul finale. Provvisoriamente in Q2 anche Rossi, Bartolini e Bertelle.

La classifica FP2/combinata

Foto: motogp.com