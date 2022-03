Moto3 Indonesia, Prove 1: Alberto Surra chiude al comando

C’è un italiano al comando nel turno che dà il via al GP in Indonesia. Alberto Surra piazza la zampata nella seconda parte della sessione, comandando così le prime libere Moto3 al Mandalika Circuit. Deniz Öncü ed Izan Guevara lo seguono, da dire che le condizioni del tracciato sono state tutt’altro che ideali per cominciare… Ma sono solo le FP1, vedremo in seguito. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove 1

È il pilota di casa ad aprire ufficialmente le danze. Il rookie Mario Suryo Aji, unico pilota Honda Team Asia anche per questo round, compare per primo sul “suo” Mandalika Circuit, seguito a ruota da tutti gli altri. Si apre quindi il primo GP in Indonesia per la Moto3, il primo per il Motomondiale dal 1997, su pista bagnata per la pioggia intensa caduta nella mattinata indonesiana. La superficie si asciuga a tratti, ma guardate che ‘turno motocross’, come l’ha definito il team Aspar.

Max Racing Team monco per questo GP: assente McPhee per infortunio, ma mancano pure Öttl e Martinelli (capotecnico di Sasaki) per positività al Covid. Poca attività inizialmente per il duo BOE SKX: sia Carrasco che Riu ricevono la bandiera nera con disco arancione, costretti quindi a tornare al box per problemi tecnici (i transponder non funzionavano). Non ci sono rookie per questo GP, è una lotta alla pari tra tutti i ragazzi della entry class mondiale, che sfruttano al massimo le prime libere per conoscere il nuovo tracciato. Alla fine sarà Alberto Surra a chiudere in vetta questa prima sessione al Mandalika Circuit, seguito da Deniz Öncü e da Izan Guevara.

La classifica

Foto: Snipers Team