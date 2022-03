Michael van der Mark, pilota ufficiale BMW, dovrà saltare la prova d’apertura del Mondiale Superbike in programma il 9-10 aprile al Motorland di Aragon. Il pilota olandese si è fratturato la gamba destra domenica 13 marzo cadendo mentre si allenava con la mountain bike. Infortunio piuttosto serio, tanto da richiedere un intervento chirurgico con inserimento di un fissatore esterno. Ancora incerti i tempi di recupero.

Ce la farà per Assen?

BMW spera di poter recuperare van der Mark in occasione della gara di casa, cioè il 23-24 aprile ad Assen. Ma sarà una partenza molto difficile, perchè in ogni caso Michael arriverà all’appuntamento senza praticamente aver mai girato questo inverno. L’ultima uscita BMW infatti è stata a fine novembre a Jerez, quindi la due giorni di Misano era la prima occasione utile. Van der Mark salterà ovviamente anche le due successive tappe di collaudo previste a Barcellona (25-26 marzo) e Motorland Aragon (4-5 aprile).

In cerca di un sostituto

BMW ancora non ha deciso se e chi potrebbe sostituire Michael van der Mark nel round spagnolo. “E’ una decisione che spetta ai vertici dell’azienda, non ne abbiamo ancora parlato” ha dichiarato Shaun Muir, team principal di SMR, la struttura britannica che gestisce in pista le M1000RR factory. Se l’assenza sarà limitata ad un solo round, e in mancanza di alternative di peso, non è da escludere che il team ufficiale BMW possa schierare il solo Scott Redding.

