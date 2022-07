Dal BSB al Mondiale Superbike: ecco come cambia la Yamaha R1

Se un tempo tra il BSB ed il Mondiale Superbike vigeva una sostanziale uniformità in materia di regolamenti, nell’ultimo decennio non è più così. Dall’introduzione nel campionato britannico della centralina unica MoTeC, le due realtà differiscono parecchio sul profilo tecnico. Chiedete lumi ai team McAMS Yamaha ed FHO Racing BMW, wild card d’eccezione questo fine settimana a Donington rispettivamente con Tarran Mackenzie e Peter Hickman, i quali hanno dovuto lavorare alacremente per adattare le proprie moto alle specifiche FIM WSBK.

CICLISTICA SIMILARE

Prendiamo spunto dal lavoro compiuto dal team McAMS Yamaha. Dal 2017 squadra di riferimento della casa dei Tre Diapason nel British Superbike, nelle ultime stagioni ha intensificato la partnership con il reparto corse di Gerno di Lesmo e con il team Pata Yamaha WorldSBK. Di fatto le R1 a disposizione nel BSB di Tarran Mackenzie (Campione in carica) e Jason O’Halloran (attualmente secondo in classifica) non differiscono molto rispetto alle moto del mondiale in termini di ciclistica. Sostanzialmente sono le medesime, tanto che la struttura di Steve Rodgers può vantare un continuo scambio di informazioni e dati con la realtà del Mondiale.

IL NODO ELETTRONICA

Il problema, per l’appunto, riguarda l’elettronica. Dal 2012, tutte le moto al via del BSB corrono con la medesima centralina MoTeC. Oltretutto, da regolamento, priva di aiuti quali controllo di trazione, anti-wheelie e launch control. Al responso del cronometro comporta un gap prestazionale di un paio di secondi in quel di Donington e, proprio per questa ragione, il team McAMS Yamaha affronta questa wild card con una centralina Magneti Marelli, analoga alle squadre Yamaha del World Superbike. I tecnici McAMS hanno dovuto affrontare un corso accelerato per scoprire tutti i parametri di sensori, cablaggi e relativa sistemazione, differente rispetto alla MoTeC.

SPECIFICA DI MOTORE WORLD SUPERBIKE

Altro cambiamento riguarda la specifica dei propulsori. Se nel BSB vi sono più restrizioni, nel Mondiale vi è più libertà, tanto che Mackenzie dispone di un motore espressamente sviluppato per questa wild card. Cambia un po’ il carattere, così come la benzina: nel British tutti corrono con Panta (fornitore unico), mentre nel Mondiale vi è libertà in tal senso.