Luca Bernardi “Faccio un passo indietro per tornare nel WorldSBK”

Luca Bernardi torna a sorridere. Il 2022 è stato uno tra gli anni più difficili della sua carriera sportiva ma martedì scorso ha firmato con Aprilia Nuova M2 ed ha ritrovato la serenità che gli mancava ormai da mesi. Il pilota sammarinese riparte dunque dal Campionato Italiano Superbike e spera di tornare presto nel Mondiale.

“E’ stato un anno particolare – racconta Luca Bernardi a Corsedimoto – a fine 2021 Marco Barnabò mi ha proposto un contratto di due anni per il Mondiale Superbike anche se ero reduce da un brutto infortunio ma purtroppo non è andata bene”.

Con il senno del poi, non pensi di avere fatto il passo più lungo della gamba arrivando troppo presto al Mondiale con il rischio di bruciarti?

“Se mi avessero proposto un contratto di un anno non avrei mai accettato e sarei rimasto ancora un anno in Supersport. Con due anni di accordo pensavo e speravo di avere tutto il tempo per fare esperienza e crescere. Mi sono trovato però a piedi prima ancora del termine della stagione. Hanno preso poi Fores che non è andato meglio di me”.

Che voto daresti al tuo 2022?

“La sufficienza piena, direi un sei e mezzo, perché credo che per essere un esordiente i risultati siano stati abbastanza buoni. Gli altri rookies non sono andati tanto meglio. La nota positiva è che ho vinto la macchina e non vedo l’ora che mi arrivi”.

Non hai poi trovato spazio in altri team del Mondiale?

“Ho ricevuto qualche proposta per gareggiare in Supersport ma non c’erano le condizioni poi comunque preferivo continuare a correre su un 1000 per poi tornare nel Mondiale Superbike appena ci sarà la possibilità”.

Il tuo obbiettivo è vincere il CIV Superbike 2023?

“In realtà al titolo non ci penso in questo momento. Io spero di fare un bel campionato, andare forte e trovarmi bene con la squadra. Mi voglio rilanciare, essere protagonista, fare esperienza ma senza particolari aspettative”.

Raccogli la pesante eredità di Alex Delbianco

“Alex è uno molto forte e io cercherò di non fare sentire la sua mancanza, ci proverò! La squadra è ottima, vice-campione in carica, la moto è al top e sono fiducioso per il futuro”.