Lorenzo Lanzi “Fatevene una ragione: Bautista-Ducati binomio vincente”

Lorenzo Lanzi è rimasto nel cuore di tutti gli appassionati di Superbike. Ha partecipato a centoquaranta gare, è stato per anni il compagno di squadra del leggendario Troy Bayliss, ha conquistato vittorie e podi. Oggi, a quarantun anni, segue il Mondiale dall’esterno e partecipa al National Trophy.

Lorenzo Lanzi, cosa ne pensi del WSBK 2022?

“A me è piaciuto abbastanza. I piloti più forti sono sempre loro tre che dominano la scena però ci sono anche Rinaldi e Bassani senza dimenticare Lowes, Locatelli ed altri che inseriscono tra i primi cinque. Ci sono i veterani ed i giovani: è positivo”.

Oggi è di stretta attualità il tema delle concessioni.

“Io non credo che Ducati abbia un vantaggio particolare. Non si può fare una colpa a Bautista se pesa venti chili in meno degli altri. Quando la Kawasaki ha dominato per sei anni di fila con Rea non mi pare che le altre case abbiano fatto storie sul regolamento. Credo che gli avversari dovrebbero accettare che la coppia Ducati – Bautista è vincente. Gli altri fanno qualche bella gara mentre Alvaro è il più veloce quindi il merito è il suo che si trova bene con quella moto rispetto a quando gareggiava con Honda”.

Com’è andata la tua stagione nel National Trophy?

“E’ stato un anno di transizione ma lo sapevo fin dall’inizio ed ho preferito correre piuttosto che stare a casa. Io e la squadra eravamo consapevoli di ciò che avevamo a disposizione quindi abbiamo vissuto tutto con molta tranquillità. Nonostante tutto fatto la pole position ad Imola dove non si gira mai il giovedì ed è una cosa che condivido anche in un’ottica di contenimento dei costi per team e di conseguenza i piloti”.

Peccato che sia stata annullata la gara.

Quella pole è stata una grande soddisfazione per la squadra perché insieme abbiamo dimostrato che quando va tutto per il verso giusto siamo in grado di stabilire il record del National. Peccato che la gara non si sia corsa perché eravamo competitivi e potevamo lottare per la vittoria. Abbiamo girato sui tempi del CIV SBK. Mi è dispiaciuto per i miei colleghi che sino sono fatti male ma per fortuna adesso Saltarelli sta meglio. E’ stato comunque giusto annullare la gara perché c’erano un insieme di fattori e non era veramente possibile correre”.

Cosa farai nel 2023?

“L’anno prossimo continuerò in questo campionato, stiamo lavorando con la stessa squadra. Ho anche altri contatti ma NB Racing sta cercando di trovare le migliori soluzioni per essere competitivi. Sono tranquillo ho ancora voglia di continuare a gareggiare”.