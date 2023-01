Lorenzo Baldassarri “Ho così tanta voglia correre da non dormire di notte!”

Istantanee delle vacanze. La partita di basket al Palasport Flaminio di Rimini, le giornate in famiglia e gli allenamenti in palestra. Lorenzo Baldassarri ha trascorso la pausa invernale in tranquillità, principalmente tra Rimini dove abita da qualche tempo e le Marche, la sua terra d’origine. E’ stato forse uno tra gli inverni più sereni di tutta la sua carriera, dopo una brillante stagione nel Mondiale Supersport che gli è valsa la promozione in Superbike. Nel 2022 è salito ben 16 volte sul podio conquistando quattro vittorie e il secondo posto in classifica finale. Ora è pronto per il primo test con GMT94 Yamaha.

“Ci siamo quasi, non vedo l’ora d’iniziare – dice Lorenzo Baldassarri a Corsedimoto – La settimana prossima andremo a Jerez. Lunedì si parte e inizia la nuova stagione. Quest’inverno è stato piuttosto corto perché il campionato 2022 è finito tardi e ora si ricomincerà presto. Non è stata una lunga attesa: meglio perché ho tanta voglia di provare questa moto nuova”.

Cosa hai fatto durante la pausa?

“Ho fatto una bella preparazione quest’inverno. Mi sono allenato in modo più specifico per arrivare pronto alle moto grandi. Per il resto, sono stato ospite ad una partita del Basket Rimini che mi ha regalato la maglia con il mio nome e mi ha fatto molto piacere. Ho poi trascorso qualche giorno di vacanza in famiglia che serve perché durante l’anno sono sempre in giro per le gare e anche quando sono a casa non ci sono mai”.

Ora, entusiasmo alle stelle?

“Sì, finalmente si torna in pista! Per me adesso è tutto nuovo: moto, team e campionato. Se avessimo dovuto aspettare ancora non avrei dormito di notte. Meglio iniziare!“.