LIVE Superbike Portimao: diretta Gara 2 in tempo reale

LIVE gara-2 di Superbike a Portimao. Segui la diretta del secondo round con tempi, classifica, aggiornamenti in tempo reale.

14:57 – Tutto pronto per il giro di ricognizione. L’italiano Andrea Locatelli apre la seconda fila precedendo Bautista e il leader del Mondiale.

14:50 – Undici vittorie stagionali per Toprak che in caso di vittoria potrebbe mettere un sigillo sul titolo mondiale. Due gli appuntamenti restanti: Argentina e Indonesia.

14:45 – La pista si è asciugata, condizioni perfette per una gara-2 di Superbike regolare. Da sottolineare l’ottima prestazione di Loris Baz che ha conquistato due podi a Portimao come sostituto di Tom Sykes. Il francese partirà dalla prima fila.

14:40 – Valentino Rossi si è complimentato per la vittoria di Toprak Razgatlioglu in gara-1. “E’ un pilota che può andare forte in MotoGP perché ha uno stile di guida molto moderno e un ottimo controllo della moto. Lui e Rea potrebbero essere competitivi in ​​MotoGP. Spero che avranno l’opportunità di farlo, Toprak è molto giovane“.

Il pre-gara 2 di Portimao

La Superpole Race regala un altro colpo di scena in questo week-end di Superbike. Jonathan Rea cade e incassa un altro zero che può valere il definitivo addio al titolo mondiale. Quarto errore stagionale e il distacco in classifica adesso sale a 49 punti. Gara-2 diventa l’ultima spiaggia per il campione della Kawasaki, che dovrà partire dalla decima piazza, ma Toprak Razgatlioglu sembra coriaceo in sella alla sua Yamaha R1.

Il pilota turco chiude gara sprint al sesto posto, guadagna altri quattro punti e oggi partirà dalla seconda fila. In testa c’è l’olandese della BMW Van der Mark, che ha conquistato il suo primo successo stagionale. “Sono contento, abbiamo lavorato duramente quest’anno, abbiamo avuto tanti momenti difficili. Ieri mi sono sentito bene, ma la gara è finita con un incidente. Stamattina nel warm-up mi sono sentito bene, nei primi giri ho spinto tantissimo e ho capito che potevo chiudere il gap su Redding. Mi sno divertito, è una bella ricompensa per i ragazzi del team“.

Dalla prima fila scatteranno anche Scott Redding e Loris Baz. “Jonathan era veloce ma è caduto – ha detto il britannico della Ducati -. Mi sono detto ‘Ok, provo a fare il mio passo’, ma mi sentivo un po’ in difficoltà, non c’era molto grip e non volevo esagerare. Van der Mark era arrivato molto in fretta e ho capito che ne aveva di più. Ho cercato di sopravvivere alla gara, di non commettere errori, chissà questo pomeriggio come andrà. Ma partire dalla prima fila è sempre ottimo“.