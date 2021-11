LIVE Superbike Indonesia: Gara-2 rischia di essere cancellata

LIVE Gara-2 Superbike del GP Indonesia 2021. Segui in diretta l'ultimo round stagionale con tempi, classifica e aggiornamenti in tempo reale.

08:30 – La safety car in pista per valutare le condizioni della pista, ma nulla lascia presagire al meglio.

08:25 – Qualora gara-2 venisse cancellata la classifica finale di questa stagione Superbike vedrebbe Razgatlioglu leader con 551 punti, seguito da Rea a 526, Redding 481, Locatelli 283, Rinaldi 282, Van der Mark 246, Gerloff 218, Lowes 213, Bassani 210, Bautista 189. La stagione Superbike 2022 ripartirà ad aprile sul circuito di Aragon. Probabile una tappa in Turchia dopo la vittoria di Razgatlioglu.

La pioggia rovina la festa

08:20 – Molti spettatori stanno abbandonando le tribune per cercare riparo altrove.

08:15 – Fra 15 minuti avremo notizie ufficiali su gara-2,

08:12 – Il Mandalika Circuit ha dimostrato di essere molto funzionale per le corse motociclistiche. A febbraio ospiterà per la prima volta la MotoGP per il test IRTA.

08:10 – La pioggia non accenna a diminuire, c’è il serio rischio che anche questa gara venga cancellata.

08:05 – Un riepilogo della carriera del neo campione Superbike: LEGGI QUI

08:00 – Ultima gara per Chaz Davies, ammesso che non venga cancellata. I piloti sono rientrati ai box, sembra di rivivere la giornata di ieri. Dorna e FIM dovrebbero interrogarsi sulla data di questa tappa…

07:55 – Inizia ad allagarsi la pista indonesiana, c’è il rischio che l’inizio venga posticipato.

07:53 – Razgatlioglu nel mese di dicembre dovrebbe tenere un test MotoGP sulla Yamaha M1. Il pilota turco aspetta una buona offerta per la stagione 2023.

07:50 – Piove sul Mandalika Circuit (30° C). Axel Bassani dista 8 punti da Garrett Gerloff: i due piloti in corsa per affermarsi miglior pilota di un team indipendente.

07:47 – Dal prossimo anno Jonathan Rea lascerà il numero 1 sulla sua Kawasaki e riadotterà il 65. Ultima gara in Ducati per Scott Redding che dal prossimo anno sarà un pilota BMW.

07:45 – Il suo manager Sofuoglu: “Ha fatto tanto per raggiungere questo obiettivo oggi. Toprak è una persona molto calma, con entrambi i piedi per terra. Non si spaventa ed è anche molto simpatico. Ed è un pilota molto forte. Sono molto fortunato a poter lavorare con lui“.

07:40 – All’età di 25 anni Toprak Razgatlioglu è il terzo più giovane campione Superbike ed è il prima pilota turco a vincere nelle derivate di serie.

07:35 – Kenan Sofuoglu, il manager del campione: “Sapevo che era un futuro campione del mondo. Voglio renderlo più grande di quello che ero io. Ho vinto la Coppa del Mondo Supersport per la Turchia, ma la Turchia ha bisogno di un campione Superbike, e questo è Toprak“.

07:30 – Razgatlioglu volerà da Lombok via Giacarta a Istanbul lunedì sera. Martedì è prevista una conferenza stampa. Attesi anche diversi piloti.

Il riepilogo di gara-1

Al Mandalika Circuit (Indonesia) va in scena l’ultima gara stagionale del Mondiale Superbike. Giochi iridati ormai chiuso dopo la prima manche: Jonathan Rea ha vinto, ma Toprak Razgatlioglu, forte dei 30 punti di vantaggio in classifica, si è confermato campione del mondo in virtù del 2° posto. La pioggia del sabato ha costretto a cancellare la Superpole Race di oggi, quindi spazio solo alle due gare principali. Il pilota turco è stato autore di un campionato eccezionale, con soli tre zeri: uno dovuto ad una manovra azzardata di Gerloff (Assen), gli altri due per motivi tecnici legati alla sua Yamaha (Catalunya e Portimao).

In tanti dubitavano che il suo stile di guida aggressivo potesse conciliarsi con la R1. All’inizio della stagione Superbike sembrava un po’ in ombra rispetto a Rea e Redding. La prima vittoria è arrivata solo in gara-2 a Misano e da allora è stato un rullo compressore. 14 vittorie e 15 podi, in gara-2 del GP d’Indonesia proverà ad equilibrare i suoi numeri stratosferici del 2021.

Scatterà dalla prima fila anche il terzo grade protagonista del Mondiale, Scott Redding, che deve ormai rinunciare al sogno di riconfermarsi vicecampione. Resta invece aperta la sfida per il 4° posto finale tra gli italiani Andrea Locatelli e Michael Rinaldi. L’alfiere Yamaha è avanti di un solo punto e apre la seconda fila al fianco di Axel Bassani e Michael Van der Mark.

Foto: WorldSBK.com