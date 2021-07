LIVE Superbike Assen: diretta Gara 1 in tempo reale

LIVE Gara-1 del GP Assen 2021 di Superbike. Segui in diretta il primo round olandese con aggiornamenti in tempo reale, classifica, tempi e commenti.

-21 giri:

Il pre gara di Assen

13:59 – Partito il giro di riscaldamento, 37° C la temperatura dell’asfalto, 25° C quella dell’aria.

13:57 – Ricordiamo che qui si è gareggiato l’ultima volta nel 2019. A causa della neve al sabato, la domenica si disputarono due gare tradizionali, invece della Superpole Race.

13:55 – Tutto pronto in griglia di partenza per la prima manche di questo week-end Suprbike ad Assen.

13:50 – Nelle qualifiche di stamane Garrett Gerloff e Tom Sykes sono caduti e dovranno partire dall’ultima fila.

13:45 – La Ducati sembra aver risposto bene alle iniziali difficoltà del venerdì. Prima fila per Redding, seconda per Rinaldi. La casa emiliana non può fallire in questo week-end se vuole restare attaccata alla corsa iridata.

Il riepilogo della Superpole

Il Mondiale Superbike 2021 è approdato ad Assen per il quinto round stagionale. Jonathan Rea ha conquistato la sua 32esima Superpole su un asfalto rovente segnando 1’33″8. I giri da percorrere sono 21, per complessivi 95 km. Sarà l’occasione giusta per riprendersi la testa della classifica. “Immaginavo che il tempo potesse essere cancellato perché ho visto qualche bandiera gialla. Sono ritornato al box, ho messo la gomma nuova e sono uscito subito per evitare il traffico. E’ stata una buona idea, ho avuto pista libera. Ma alla fine resti nei box in attesa che gli altri concludano la loro sessione. Alla fine è andata bene, grazie alla squadra che mi ha dato una grande moto. Cercherò di partire forto, testa bassa dietro al cupolino e proverò a fare il massimo“.

Dalla prima fila scatteranno anche i diretti rivali Toprak Razgatlioglu e Scott Redding. “Con la nuova regola della bandiera gialla devi trovarti nella posizione giusta per non rischiare di perdere un tentativo con la gomma da qualifica. Purtroppo ho trovato una bandiera gialla nel mio primo giro e non volevo rischiare di cadere nell’ultimo tentativo. La prima fila è molto importante – sottolinea il pilota britannico della Ducati -. Speriamo di avere un gran passo in gara, perché è lì che si assegnano i punti“.

In seconda fila sulla griglia Superbike troviamo Michael Rinaldi, Alex Lowes e Jonas Folger. Mentre il nostro Andrea Locatelli apre la terza fila, affiancato dalla Honda di Leon Haslam e dal beniamino di casa Michael Van der Mark. Il pilota olandese della BMW nelle FP3 ha avuto problemi di elettronica nell’ultima sessione di prove libere. Rientrato in pista a fine sessione ha riscontrato ancora delle difficoltà e ha mandato in frantumi il cupolino della sua moto con due pugni. Partirà dalla 12esima casella Axel Bassani con la sua Ducati Panigale V4R.

