LIVE Superbike Aragon: diretta Gara-1 in tempo reale

13:23 – Roberto Tamburini esordirà nel Mondiale Superbike partendo dalla quinta fila in Gara-1. Leggi qui l’intervista al pilota romagnolo della Yamaha.

Razgatlioglu primo poleman della stagione 2022

La stagione 2022 del Mondiale Superbike prende il via con gara-1 sul circuito del MotorLand di Aragon, con Toprak Razgatlioglu che firma la prima pole position al termine della Superpole. Il campione in carica del team Pata Yamaha con Brixx WorldSBK ferma il cronometro in 1’48″267. “Sono molto contento perché ho fatto la pole in questo primo week-end di campionato. Sono contento perché non siamo mai stati molto veloci su questa pista, quando ho visto 1’48″2 ero sorpreso perché non me l’aspettavo. Ieri non avevo un buon feeling, ma adesso mi sento molto meglio e siamo pronti a correre“.

La prima fila del primo round Superbike

Inizia la bene la nuova avventura di Alvaro Bautista con la Ducati Panigale V4R. Lo spagnolo del team Aruba.it Racing chiude la sessione a soli 6 millesimi dal pilota turco della Yamaha, uno dei divari più ridotti nella storia del Mondiale Superbike. “Sono davvero contento. Quando sono passato sul traguardo e ho visto 1’48″2 pensavo che nessuno potesse batterlo. Invece poi ho visto P2 e ho capito che qualcuno lo aveva battuto. Solo pochi millesimi mi separano da Toprak – sottolinea il pilota Ducati -, fatichiamo un po’ sul giro secco con la gomma da qualifica, ma stiamo lavorando sul passo gara. Voglio divertirmi sulla moto e se ci riuscirò si divertiranno anche i fan“.

Terza piazza in griglia di partenza per il pluricampione della Kawasaki Jonathan Rea che ha dimostrato un buon ritmo sin dalle libere del venerdì. Non male il feeling con la nuova gomma Pirelli SCQ, utilizzata per la prima volta in una sessione di Superpole. “L’obiettivo era la prima fila, abbiamo fatto un buon lavoro e sono davvero molto emozionato e felice di poter mettere a frutto questo lavoro in gara. Cercheremo di fare un buon risultato per iniziare questa stagione“.

Seconda e terza fila della griglia di Aragon

Dalla seconda fila scatteranno Michael Rinaldi, vincitore della gara del MotorLand Aragon 2020, affiancato dalla ZX10-RR di Alex Lowes e da Andrea Locatelli con la Yamaha R1. Iker Lecuona chiude la sua prima Superpole con il settimo crono e apre una terza fila che viene completata da Illia Mykhalchyk (BMW Motorrad WorldSBK Team) e da Axel Bassani (Motocorsa Racing), mentre il decimo posto è andato a Loris Baz (Bonovo Action BMW). Soltanto 16° Scott Redding che intraprende il nuovo capitolo Superbike con BMW, preceduto dal formidabile Roberto Tamburini. 18° il rookie Luca Bernardi (BARNI Spark Racing Team).