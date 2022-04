Una domenica bestiale per Alvaro Bautista che conquista Superpole Race e Gara-2. La Ducati ritorna a fare paura e si accredita come protagonista del Mondiale Superbike 2022. Sul podio Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu. A seguire Michael Rinaldi, Alex Lowes, Axel Bassani, Loris Baz, Xavi Vierge, Garrett Gerloff e Iker Lecuona che chiude la top-10.

-2 giri: Alvaro Bautista si avvia verso la sua 18esima vittoria in carriera.

-5 giri: Razgatlioglu 4° ma si avvicina alla Ducati di Rinaldi. Pochi cambiamenti in top-10, Loris Baz 7° miglior pilota BMW (si è ritirato Scott Redding). Cade il pilota della Yamaha Kota Nozane.

-8 giri: Rinaldi commette una sbavatura e Rea ne approfitta per saltare in seconda posizione. Ma l’assalto a Bautista sembra complicato visto il ritmo dello spagnolo della Ducati: il gap è di 1,4″ ma in crescita.

–11 giri: Problemi per la BMW di Scott Redding. Invariata la top-5: Bautista, Rinaldi, Rea, Razgatlioglu, Lowes.

–13 giri: Jonathan Rea supera Toprak, il sei volte iridato prova a rincorrere le due Ducati Panigale V4R.

-14 giri: Rea perde posizioni e Bautista si ritrova al comando pronto per il colpaccio! Jonathan adesso è alle spalle del trio Bautista, Rinaldi e Razgatlioglu: per il fuoriclasse della Kawasaki è un colpo fatale per la gara.

-15 giri: La top-10: Rea, Bautista, Rinaldi, Razgatlioglu, Lowes, Bassani, Vierge, Lecuona, Baz, Gerloff. 12° Tamburini.

-17 giri: Rinaldi sorpassa Razgatlioglu, Bautista prova a insidiare Rea che si difende in staccata. Caduta per Andrea Locatelli.

-18 giri: Parte forte Jonathan Rea che si lancia al comando, seguito da Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu. Alle spalle dei tre big il solito Michael Rinaldi, si ripete il copione tra i quattro. 5° Andrea Locatelli che deve fare i conti con Axel Bassani.

Il pre-Gara 2 di Superbike

13:59 – Parte il giro di riscaldamento, Bautista parte dalla pole.

13:55 – Nonostante la caduta in Superpole Race è da lodare la prestazione di Ilya Mikhalchik in gara-1, che si è messo alle spalle i compagni di marca Redding, Baz e Laverty. Un risultato che potrebbe significare tanto per il suo futuro in Superbike.

13:50 – Buono l’esordio nel WorldSBK di Iker Lecuona, ex pilota KTM in MotoGP, che ha preso in mano le redini della squadra Honda HRC dopo l’addio di Haslam e Bautista. “Sono davvero molto contento, perché siamo partiti molto bene. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare ovviamente, ma la moto ha un forte potenziale“.

13:45 – Toprak Razgatlioglu non sembra al top in questo primo week-end di Superbike ad Aragon. “Non sappiamo se possiamo migliorare per domenica”, ha osservato il campione della Yamaha sabato sera. “Sicuramente ritorneremo di nuovo forti ad Assen. Nei primi giri la moto andava bene sui freni, ma dopo otto giri non riuscivo a entrare in curva in frenata. Poi la mia ruota anteriore è crollata immediatamente. Spero che il problema non si ripresenti su nessun altro circuito“.

13:40 – Dorna e MSMA hanno concordato nuove regole di test per i produttori con le concessioni nel Campionato Mondiale Superbike. Honda e BMW potranno contare su sei giorni di test in più già a partire dal 2022. Ma decadranno qualora dovessero raggiungere i nove punti concessione (3 per una vittoria, 2 per il 2° posto, 1° per il 3° posto).

La grande sfida Bautista-Rea

Inizio di stagione Superbike a dir poco scintillante dopo Gara-1 vinta da Jonathan Rea, al termine di una forsennata sfida con Alvaro Bautista, e una Superpole Race in cui lo spagnolo della Ducati si è preso la meritata rivincita. Dopo due anni difficili con Honda HRC l’ex pilota MotoGP ritorna alla vittoria e lascia prevedere un campionato esaltante per i colori di Borgo Panigale. La Ducati V4R dimostra di avere agilità e potenza al MotorLand di Aragon, decisiva in staccata, fluida in percorrenza di curva e potente sul rettilineo.

Seconda e terza fila di Gara-2 Superbike

Toprak Razgatlioglu sente di avere qualche decimo in meno sul giro e gioca di saggezza, accontentandosi del gradino più basso del podio. Il campione della Superbike conquista punti preziosi in attesa di circuiti e condizioni più favorevoli e nella Superpole Race si ritrova a fare i conti con la Ducati di Michael Rinaldi, più insidiosa di quanto avesse potuto prevedere. L’alfiere della Ducati aprirà la seconda fila in Gara-2 ad Aragon e sarà affiancato da Andrea Locatelli (Yamaha) e Alex Lowes (Kawasaki). Scalata di posizioni per Axel Bassani che scatterà dalla settima piazza in griglia, con le due Honda di Iker Lecuona e Xavi Vierge a completare la terza fila.

Pirelli ha sviluppato la nuova gomma da qualifica SCQ per il Mondiale Superbike 2022. In teoria dovrebbe sopravvivere fino a dieci giri ed è quindi adatto anche per la gara sprint, ma i piloti di punta hanno preferito le gomme SCX, mentre gli alfieri Honda e anche Philipp Ottl (Ducati) hanno scelto le SCQ. La BMW non è entrata nella top 9 con nessun pilota. L’ucraino Mikhalchik è caduto, Eugene Laverty ha tagliato il traguardo in 11esima posizione, precedendo i colleghi di marca Scott Redding e Loris Baz.