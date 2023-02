Jorge Navarro di nuovo in moto, inizia il rilancio in Supersport

Ritorno da un serio infortunio e primi giri da pilota Supersport. Per Jorge Navarro i due giorni di test a Portimao con Ten Kate Racing ed il nuovo compagno di squadra Stefano Manzi sono stati doppiamente importanti. Dopo i brividi dello scorso ottobre a Phillip Island, il pilota spagnolo ha messo alla prova la sua condizione fisica e realizzato i primi due giorni in sella alla Yamaha YZF-R6. Un altro ex Moto2 a caccia del rilancio nelle derivate di serie, dove potrà arrivare? Nel suo caso però ci vorrà un po’ più di tempo per saperlo.

Primi passi Supersport

Per saperlo bisogna aspettare ben più che il primo round dell’anno. Jorge Navarro infatti sta recuperando dalla frattura di un femore, lesione quindi non da poco, riportata in quello che è stato il suo prematuro finale di carriera in Moto2. Ma a conti fatti è andata anche bene, visto l’incidente da paura con Simone Corsi in un Gran Premio d’Australia che avrebbe dovuto essere fermato (qui il perché). È passato parecchio tempo, ma Navarro è ancora lontano dall’essere al 100%. “Quasi quattro mesi senza toccare una moto” ha infatti precisato l’ex Moto2 alla fine dei due giorni di test. Chiuso il capitolo Motomondiale, ha iniziato la sua nuova avventura: primi chilometri con la YZF-R6, ben diversa da una KALEX Triumph, ed il primo contatto con lo staff Ten Kate.

Doppia sfida per Navarro

Si procede quindi a piccoli passi, ma la soddisfazione non manca. “È stato bello tornare in azione, ancora di più su un tracciato veloce come quello di Portimao” ha aggiunto Navarro. Come detto, parliamo di una doppia sfida: fisicamente c’è ancora parecchia strada da fare, a questo aggiungiamo l’adattamento a moto e categoria totalmente nuove. “Devo continuare a lavorare duramente sul mio recupero e dobbiamo ancora capire molte cose riguardo la moto e le gomme.” Motivi per cui non ci sono possono aspettare immediati ‘miracoli’. Il Mondiale Supersport ha rilanciato tantissimi ex Moto2 (l’ultimo in ordine di tempo è Dominique Aegerter, bicampione con Ten Kate) ma ci vorrà tempo per sapere se anche per Navarro sarà lo stesso.

“Jorge Navarro ha bisogno di tempo”

“Ho già imparato molto in questi due giorni” ha sottolineato il 26enne valenciano. L’obiettivo però è iniziare a ridurre sensibilmente il distacco per l’inizio del campionato. “Spero di essere più vicino ai primi nel prossimo test in Australia” è infatti il suo target. In Ten Kate per il momento ci vanno cauti. “Ha bisogno di tempo, in parte per l’infortunio” ha infatti dichiarato il team manager Kervin Bos. Scontato però dire che, dopo gli ultimi due anni di gloria appunto con Aegerter (non dimenticando i precedenti 9 iridi Supersport e l’unico in Superbike), gli obiettivi stagionali sono chiaramente importanti. A Stefano Manzi e Jorge Navarro l’arduo compito di continuare una lunga storia vincente.

Foto: Ten Kate Racing