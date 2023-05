Jorge Lorenzo consiglia Razgatlioglu: “Vai in MotoGP, cos’hai da perdere?”

Giovedì alle ore 15 ci sarà la conferenza stampa nella quale Alvaro Bautista svelerà il suo futuro e tra non molto dovremmo conoscere anche quello di Toprak Razgatlioglu. Il campione Superbike 2021 non ha nascosto il desiderio di approdare in MotoGP nel 2024, però il test a Jerez con la M1 non ha impressionato il team Yamaha. Massimo Meregalli ha ammesso che si aspettava qualcosa di più.

Kenan Sofuoglu ha già dichiarato di rispettare il sogno del suo pilota, ma come manager gli consiglia di rimanere nel Mondiale SBK. In ogni caso, la priorità è quella di andare avanti con Yamaha. Il road racing manager Andrea Dosoli ci ha manifestato l’intenzione di andare avanti sia con Razgatlioglu sia con Andrea Locatelli, che ha iniziato molto bene il 2023 e che sta facendo di tutto per meritare il rinnovo.

Jorge Lorenzo suggerisce a Toprak Razgatlioglu la MotoGP

Jorge Lorenzo, leggenda dalla MotoGP, è sicuro che Toprak dovrebbe mettersi alla prova nella classe regina del Motomondiale se ne avrà l’occasione: “Cos’ha da perdere? Avrà sempre aperte le porte della Superbike – riporta il sito ufficiale WorldSBK – per tornare nel caso in cui non dovesse vincere in MotoGP. Ma deve provarci. Il suo talento è grande, ha bisogno di fare un tentativo e trovare la migliore opzione possibile. Se non dovesse andare bene, come successo a Ben Spies, può tornare nel WorldSBK“.

Lorenzo ha le idee chiare su ciò che dovrebbe fare Razgatlioglu ed è convinto che abbia il potenziale per conquistare buoni risultati anche in MotoGP: “Credo che possa essere competitivo. È una questione di tempo. Le MotoGP sono diventate complesse, serve esperienza per capire ed essere competitivi. Gli servirebbe tempo e non potrebbe essere aggressivo come lo è in Superbike, perché la MotoGP è una moto completamente diversa“.

Il pensiero su Alvaro Bautista e Jonathan Rea

Jorge ha detto la sua anche su Alvaro Bautista, che con la Ducati sta volando verso la conquista del secondo titolo mondiale SBK: “È una combinazione perfetta e sembra tutto facile. Il suo stile di guida si sposa alla perfezione con la Ducati. Lui è piccolo e riesce ad essere molto veloce in rettilineo, ma anche nelle curve. Per gli altri è difficile da battere. Spero rimangano assieme per molto tempo“. Vota per il rinnovo, che è la scelta che dovrebbe essere annunciata domani a Barcellona.

Il cinque volte campione del mondo si è espresso pure su Jonathan Rea, che con Kawasaki non ha il potenziale per ambire a vincere la settima corona iridata in Superbike: “Mi sono trovato nella sua situazione in passato, in particolare nel 2011. Honda fece un netto passo avanti e io con Yamaha dovevo rischiare, facendo così molte cadute. Tutto si complica quando ti servono 2-3 decimi. Come Marquez con la Honda e come sembra sia successo anche a Rea. Se la sua moto è più debole e i rivali sono molto forti, devi correre dei rischi per vincere“.