Lorenzo Zanetti guarda tutti dall’alto. Il 2022 era stato un anno particolarmente difficile per lui che dopo il secondo posto nella prima gara, era stato coinvolto in una brutta caduta riportando un serio infortunio con lesioni e fratture. Già nelle ultime gare dello scorso anno era tornato in forma e nel primo round del CIV Superbike a Misano è stato il più brillante. Ora è primo in classifica con una vittoria ed un terzo posto in bacheca.

“E’ importante esserci ed avere una buona costanza di rendimento – dice Lorenzo Zanetti a Corsedimoto – E’ vero che domenica sono finiti fuori in tre però le gare sono così, sono tirate e alcuni sono caduti perché sono andati oltre il loro limite. So qual è il mio ritmo, cosa posso fare in questo momento ed ho cercato di ottimizzare tutto. Quando sono caduti Cavalieri e Delbianco sono riuscito a schivarli ma ho perso tanto tempo. Mi sarei potuto giocare la seconda posizione con Luca Vitali e magari avrei potuto provare ad attaccare Michele Pirro. Ora abbiamo i dati della gara, li analizziamo e sono fondamentali per prepararci per il Mugello. Proveremo a giocacela anche là”.

Hai già “una gara” di vantaggiosu tre dei protagonisti più attesi con Bernardi a – 25, Delbianco a -32 e Cavalieri a -33.

“Non sto guardando la classifica per ora. E’ importante ottimizzare ma non credo che Bernardi, Delbianco e Cavalieri siano fuori da giochi. Di certo fa morale avere dei punti di vantaggio e non dover rincorrere. Dopo un round però non si può escludere nessuno, è ancora tutto aperto. Credo che potremo giocarci il titolo in sei con Michele Pirro che ha più vantaggio ed esperienza. Le Aprilia a Misano però sono state veramente competitive”.

Si torna in pista già tra dieci giorni al Mugello

“Al Mugello non ho mai corso con le Dunlop perché l’anno scorso ero infortunato. Abbiamo fatto un test e non è andato male ma vediamo come va. Le Aprilia sono forti, Pirro c’è sempre, ci sono Vitali, Delbianco. Se non si rimescolano le carte noi siamo pronti e possiamo dire la nostra”.

Foto Andrea Bonora