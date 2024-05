Ivan Goi tester QjMotor a Cremona “Il problema è la potenza”

Tester d’eccezione per il Qjmotor Factory Racing nella due giorni di Cremona. Raffaele De Rosa nelle scorse ore è diventato papà e nell’occasione la squadra ha chiamato per le prove Ivan Goi, già presente sul circuito lombardo dov’è praticamente di casa. Qjmotor Factory Racing quest’anno è all’esordio assoluto nel Mondiale Supersport e sta faticando parecchio com’era ampiamente prevedibile. Ad Assen la SRK 800 RR ha raggiunto una velocità massima di 241 chilometri orari in gara1 e 240 Km/h il giorno successivo mentre le altre moto avevano velocità nettamente superiori, di 10/ 15 chilometri orari. Il gap di potenza è notevole il team sta lavorando per assottigliarlo. Chiaramente ci vuole tempo e pazienza.

“Venerdì ho girato solo al mattino perché ha piovuto quindi abbiamo fatto solo un po’ di regolazioni – racconta Ivan Goi a Corsedimoto – la moto non l’avevo mai usata. Quello che è sotto gli occhi di tutti ed anche mio è la mancanza di potenza che devono trovare. Serve potenza ed affidabilità. A quel punto si potrà capire se la ciclistica che stanno utilizzando va ancora bene o se entrerà in crisi. A livello di ciclistica la QJ non si guida male ma bisognerà vedere quando ci sarà un aumento di potenza”.

Quanto è il gap di potenza?

“Molto consistente. Non parlo della Ducati V2 ma anche delle avversarie a quattro cilindri. Sul dritto (Cremona ha un rettilineo di 950 metri, ndr) le Honda mi andavano via in progressione. Per essere un quattro cilindri, per adesso gira ad appena dodicimila giri, è poco per tenere il passo della concorrenza. E’ da notare che il gap più consistente non è in velocità massima, ma in accelerazione. I tecnici cinesi hanno una rapidità di intervento eccezionale, mi dicono che hanno novità già deliberate, ma dipende anche dal sistema di bilanciamento regolamentare”.

Come pensi che possa migliorare questa moto?

“Nel Mondiale a Misano correranno con la stessa identica configurazione, poi potrebbero disporre di aiuti regolamentari previsti dal sistema di bilanciamento Next Generation. Quando arriverà un motore più potente, si potrà dare un giudizio più approfondito sulla ciclistica. Mancano due-tre secondi dal top, qui a Cremona.”

Ivan Goi al momento ha fatto solo questo test ed ancora non si sarà se e quando verrà richiamato. Sicuramente è un pilota di grande esperienza e che va ancora molto veloce. In un’intervista a Corsedimoto ha confidato il suo desiderio di partecipare alla gara di Cremona del Mondiale Supersport e chissà che possa essere chiamato proprio dal Qjmotor Factory Racing.

“Mi piacerebbe misurarmi di nuovo, a 44 anni, e credo che potrei essere molto veloce su questo circuito che conosco come le mie tasche. Però presentarsi con una moto e un team mio è improponibile, per motivi di budget e di iscrizione. L’unica possibilità sarebbe fare una sostituzione, o correre con la moto aggiuntiva di un team già iscritto. Io ci spero..”

