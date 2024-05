Una prima uscita molto positiva per l’unica italiana al via nel nuovo Mondiale Femminile. Roberta Ponziani infatti ha ben figurato nella due giorni a Cremona: a lungo al comando della classifica assoluta, ha ceduto solamente nel finale ad Ana Carrasco (il resoconto). La pilota Yamaha Motoxracing WCR Team sorride dopo questi primi e unici test, ma non rimarrà ferma fino al via del Mondiale Femminile. Carica dopo questi due giorni, la campionessa CIV in carica è pronta per il secondo round della Yamaha R7 Cup a Vallelunga, determinata a dimostrare che le difficoltà di Misano sono bell’e dimenticate.

Roberta Ponziani, come sono andati i primi test del Mondiale Femminile?

È andata bene, sono contentissima. Conoscevo già la pista, quindi comunque sapevo che potevo dire la mia, ma non mi aspettavo di stare davanti tutto il giorno! Solo nell’ultimo turno la Carrasco è andata più forte, si è giocata il tutto per tutto e ci sta, mentre io forse mi sono un po’ ‘accontentata’, visto che comunque le ero rimasta sempre davanti.

Hai dato anche una prima occhiata al livello del campionato.

Per esempio nell’Europeo eravamo in 4-5 ad essere davvero veloci, qua invece secondo me vanno tutte forte! Sarà dura perché basta poco, magari un errore o non conoscere la pista, e ti trovi dietro.

In testa però ci sono già le più attese del Mondiale Femminile.

Diciamo che sì, ci sono le ‘favorite’, ma le altre comunque non sono lontane, stiamo parlando veramente di decimi! Alcune poi conoscevano già la pista perché ci avevano fatto dei test, può aver fatto leggermente la differenza.

Come altre, anche tu avevi già girato a Cremona.

Ci avevo girato quest’inverno, solo che purtroppo non ho mai beccato condizioni favorevoli. Sempre pioggia, umido… Non ero ancora riuscita a girarci col caldo e sull’asciutto, nelle condizioni trovate nei test insomma. Quel tempo sul giro non l’avevo mai fatto!

Bel tempo a metà, per il giorno di ‘debutto’ del Mondiale Femminile non è mancata la pioggia.

Il primo è stato come sempre: arrivi, fai due turni e poi inizia a piovere! Ho fatto anche qualche turno sul bagnato ed è stato utile, era un po’ che non giravo in quelle condizioni e mai con questa moto. Il secondo giorno invece è stato bello, con una temperatura perfetta e pista asciutta.

Ti aspettavi di vedere tempi già così vicini?

Mi aspettavo distacchi più ampi e di ritrovare più o meno la situazione dell’Europeo. Non dico di avere “traffico”, ma neanche preoccuparsi troppo di avere una attaccata dietro. Ho fatto invece dei turni con alcune che mi aspettavano per mettersi dietro e rimanerci. In una qualifica è pericoloso, anche quella che di solito arriva 15^ prende la scia e così la pole. Bisogna capire le avversarie, molte non le conosco quindi non so ancora chi va davvero forte.

Hai spinto al massimo come tempi o non era quello l’obiettivo?

Nell’ultimo turno abbiamo messo le gomme nuove, con la Carrasco che poi ha tirato giù mezzo secondo, mentre io non sono riuscita a sfruttarle. Forse si poteva fare qualcosina meglio rispetto al tempo che avevo fatto nel turno prima e con gomme usate. Non mi è riuscito, un po’ di margine c’era.

Test già finiti per il Mondiale Femminile, ma tu non resti ferma. Aspettative?

Ho trovato il modo di allenarmi! Questo weekend corro a Vallelunga, non ci giro da anni ma mi piace come circuito e spero di fare bene. A Misano è andata un po’ male, non mi ero trovata con la moto ed abbiamo avuto qualche difficoltà. Qui invece ci sarà anche più consapevolezza dopo i test, penso la top 10 sia fattibile.

Foto: Dorna Sports