Harry Truelove e Triumph: binomio britannico all’assalto del Mondiale

Perso Stefano Manzi, non riconfermato Hannes Soomer, il 2023 di Triumph nel Mondiale Supersport comporta di conseguenza la formazione di una line-up di piloti. In attesa di annunciare l’accordo con Niki Tuuli, in data odierna il team Dynavolt Triumph di Simon Buckmaster ha comunicato ufficialmente l’ingaggio di Harry Truelove. Britannico, classe 1996, sarà alla sua prima stagione completa nella serie iridata dopo essersi messo in mostra nel British Supersport.

LA CARRIERA DI HARRY TRUELOVE

Originario del Lincolnshire, Harry Truelove è sbocciato tardivamente nel motociclismo. Vuoi per gli esordi con i Kart ed il passaggio alle due ruote soltanto a 17 anni, vuoi per il fatto che nelle ultime stagioni ha cambiato a più riprese moto, campionati e categorie. In un’altalena dalla Superstock 1000 alla Supersport, proprio tra le 600cc ha trovato la sua dimensione e, non da meno, la realtà giusta per ben figurare. Quest’anno si è affermato nell’élite del British Supersport con una Yamaha R6 del pluri-decorato team Appleyard/Macadam, compagine che ha lasciato il motociclismo al termine di questa stagione, non prima di aver consentito ad Harry di concludere 3° nella serie d’oltremanica.

DEBUTTO MONDIALE PER HARRY TRUELOVE

Per Harry Truelove sarà l’esordio a tempo pieno nel Mondiale Supersport, avendo disputato soltanto una wild card quest’anno a Donington Park sempre con la squadra di Colin Appleyard. Una partecipazione non propriamente fortunata sul profilo dei risultati conseguiti con il 25° crono in Superpole ed un doppio-zero nelle due gare.

FORTEMENTE VOLUTO DA TRIUMPH

Di Harry Truelove in Dynavolt Triumph se ne parlava già lo scorso anno, ma soltanto in questa circostanza le due parti hanno trovato l’intesa per formare un sodalizio tutto britannico all’assalto del Mondiale Supersport. Truelove avrà modo di esordire con una Triumph Street Triple 765 RS già in grado di vincere una gara con Stefano Manzi, interpretando al meglio la nuova era “Next Gen” delle sportive di media (e più) cilindrata.

FRATELLI DA CORSA

Curiosità, anche suo fratello Matt corre nel circus del British Superbike. In questo 2022 inoltre ha avuto modo di esordire alla 200 miglia di Daytona (gara vinta tra l’altro da una Triumph…) ed al Bol d’Or.