Ducati è festa continua, in Superbike arriva anche il Mondiale Costruttori

Piovono Mondiali a raffica in casa Ducati. Dopo la Tripla Corona in MotoGP (titoli Piloti, Costruttori e Team) e a soli sette giorni dalla consacrazione di Alvaro Bautista sul trono Piloti Superbike, la marca italiana festeggia sempre in Superbike anche l’arrivo dell’iride Costruttori. In aggiunta, come non bastasse, anche il riconoscimento al team Aruba.it Racing, cioè la formazione ufficiale di Borgo Panigale nelle derivate dalla serie. Era dal 2011 che il nome Ducati mancava dall’albo d’oro, un digiuno molto pesante per l’Azienda che vanta ancora il maggior numero di successi: diciotto Mondiali (oltre a quindi Piloti) dal 1988 ad oggi.

L’aritmetica dice si

La Ducati era arrivata in Australia con 49 punti di margine nella classifica che assegna punteggio al miglior pilota classificato di ogni Costruttore. Quindi è bastato il quinto posto di Alvaro Bautista in gara 1 (qui la cronaca e la classifica) per chiudere il discorso. I punti di vantaggio sulla Yamaha sono scesi a 40, ma le due gare finali ne assegnano 37, quindi il divario è incolmabile. La classifica Costruttori al momento è la seguente: 1. Ducati punti 595; 2. Yamaha 555; 3. Kawasaki 503; 4. Honda 249; 5. BMW 245.

Albo d’oro Mondiale Costruttori Superbike

1988 Honda(Honda RC30); 1989 Honda (Honda RC30); 1990 Honda (Honda RC30); 1991 Ducati (Ducati 888); 1992 Ducati (Ducati 888); 1993 Ducati (Ducati 888); 1994 Ducati (Ducati 916); 1995 Ducati (Ducati 916); 1996 Ducati (Ducati 916); 1997 Honda (Honda RC45); 1998 Ducati (Ducati 996); 1999 Ducati (Ducati 996); 2000 Ducati (Ducati 996) 2001 Ducati (Ducati 996 R); 2002 Ducati (Ducati 998 F 02); 2003 Ducati (Ducati 999F03); 2004 Ducati (Ducati 999 F04); 2005 Suzuki (Suzuki GSXR1000 K5); 2006 Ducati (Ducati 999 F06);

2007 Yamaha (Yamaha YZF-R1); 2008 Ducati (Ducati 1098 F08); 2009 Ducati (Ducati 1098R); 2010 Aprilia (Aprilia RSV4 Factory); 2011 Ducati (Ducati 1098R); 2012 Aprilia (Aprilia RSV4 Factory); 2013 Aprilia (Aprilia RSV4 Factory); 2014 Aprilia (Aprilia RSV4 Factory); 2015 Kawasaki (Kawasaki ZX-10R); 2016 Kawasaki (Kawasaki ZX-10R); 2017 Kawasaki (Kawasaki ZX-10R); 2018 Kawasaki (Kawasaki ZX-10R); 2019 Kawasaki (Kawasaki ZX-10R); 2020 Kawasaki (Kawasaki ZX-10R); 2021 Yamaha (Yamaha YZF-R1); 2022 Ducati (Ducati Panigale V4R)

“Come ho progettato il mio sogno” la biografia del mago Adrian Newey disponibile su Amazon