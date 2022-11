Superbike Australia: Jonathan Rea mago del pit stop rompe il digiuno

Non vinceva da maggio scorso, dunque l’ex Cannibale della Superbike stava patendo la fame. Jonathan Rea ha interrotto il digiuno dominando una pazza gara 1 a Phillip Island, partita con il bagnato e decisa dal pit stop a metà dei 22 giri previsti. Il sei volte iridato ha azzeccato il momento ideale per andare sulle slick, assecondato alla perfezione dal team Kawasaki. Toprak Razgtalioglu aveva mangiato la foglia, è entrato in pit lane in coda a Rea ma la Yamaha ha impiegato cinque secondi in più per rimandarlo in pista. Troppo tardi, la seconda parte della sfida è stata una passeggiata per Jonathan. La Kawasaki ha messo sul podio anche Alex Lowes, terzo, che era davanti al momento topico ma ha indugiato due giri di troppo per entrare.

Ducati Mondiale anche nel Costruttori

Per Jonathan Rea si tratta del trionfo numero 118 in Superbike, il sesto in questa stagione che lo vedrà concludere terzo, il peggior piazzamento finale dal 2015, cioè da quando è in Superbike. Intanto per Ducati è sempre festa: il quinto posto di Alvaro Bautista è stato più che sufficiente per portare in porto il diciottesimo Mondiale Costruttori. Lo spagnolo aveva chiuso la pratica sette giorni prima in Indonesia, firmando il quindicesimo titolo piloti Ducati. Sul bagnato Alvarito stava tenendo botta con Rea, Lowes e Razgatlioglu. Però è entrato tardi per il cambio gomme e con le slick non è stato efficace, cedendo posizione anche all’ottimo Andrea Locatelli.

Axel Bassani occasione perduta

Peccato Axel, poteva essere la sua giornata vista la sua attitudine al bagnato. Però il 22enne veneto ha pagato prima una posizione (quattordicesimo), poi il ritardo nella fermata per il cambio gomma. Nella parte bagnata era risalito in quinta posizione, non lontano dai quattro fuggitivi, ma alla fine della girandola si è trovato settimo. Se domenica piove pesante, ne riparliamo. Intanto festeggia il team Pedercini per il dodicesimo posto di Kyle Smith, l’unico ad aver completato la corsa con le gomme da bagnato. Per un giro il britannico è stato anche in testa!

E adesso il gran finale

Phillip Island chiude la spettacolare stagione Superbike ’22 con le due sfide che partiranno quando in Italia sarà ancora notte fonda. Qui tutti gli orari della domenica, in pista e in TV. Le vacanze dureranno pochissimo perchè il 1-2 dicembre la Kawasaki aprirà la serie di test invernali: Jonathan Rea e Alex Lowes gireranno con l’attesissima Kawasaki ZX-10R nuova versione, che stando alle anticipazioni dovrebbe poter spingersi fino a 15.100 giri, contro 14.600 attuali. A metà mese, sempre in Andalusia, sarà Yamaha GRT a togliere i veli della squadra 2023 con l’australiano Remy Gardner e il due volte Mondiale Supersport, lo svizzero Dominique Aegerter.