Dominique Aegerter non si accontenta “Non ha funzionato come volevo”

Dominique Aegerter Indonesia ha festeggiato la sua 300esima gara in carriera ma senza brillare particolarmente. In gara-1 si è classificato ottavo ed in gara-2 dodicesimo. Bene ma non benissimo. Il Campione del Mondo in carica della Supersport ha ben altre ambizioni con la Yamaha GRT. Ora è decimo nella classifica generale del campionato.

“La giornata è stata ricca di colpi di scena – racconta Dominique Aegerter – ci sono state due bandiere rosse: una nella Superpole Race e l’altra in gara-2 . Non hanno giocato a mio favore entrambe le volte. Nel pomeriggio, in particolare, ero partito bene poi l’interruzione, la gara accorciata ed è andata così. Alla fin fine prevale un certo senso di delusione per le due gare della domenica in Indonesia. Non ha funzionato tutto come avrei voluto. Dovremo analizzare da vicino la situazione per vedere cosa e come possiamo migliorare”.

Ora ci sono oltre 40 giorni di pausa.

“Complessivamente il bilancio di questi primi due appuntamenti del Mondiale Superbike è positivo considerando che sono rookie. I round di Phillip Island e Mandalika sono stati estenuanti. Ora guardo avanti, faccio una breve vacanza e mi ricarico. A fine mese avremo i test e saranno importantissimi per migliorare ulteriormente la nostra competitività. Non vedo l’ora che arrivi la prossima gara alla fine di aprile ad Assen, una pista che mi piace molto, in cui mi diverto sempre a guidare. Ci tengo a ringraziare la squadra, gli sponsor ed i fans indonesiani che mi sostengono sempre in modo fantastico”.

Foto: Dominque Aegerter

