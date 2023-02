Danilo Petrucci in partenza per Phillip Island “La Superbike mi dà brividi”

Non ci si abitua mai a certe emozioni. Danilo Petrucci ha iniziato a correre a 7 anni, ha gareggiato per dieci stagioni in MotoGP ed ha alle spalle una brillante carriera. Oggi però si sente come un bambino all’ultimo giorno di vacanza prima d’iniziare un nuovo anno scolastico. La Superbike è una scuola nuova e che ama nonostante alcune difficoltà che s’intravvedono all’orizzonte.

“Per me che sono ternano oggi è un giorno di festa perché San Valentino è il patrono di Terni – racconta Danilo Petrucci a Corsedimoto – Domani, mercoledì, parto per l’Australia per me quindi è veramente l’ultimo giorno di vacanza anche se in realtà mi sono allenato fino a poche ore fa, come del resto ho sempre fatto in tutti questi mesi”.

Alla vigilia della stagione provi ancora delle emozioni particolari?

“Corro da tanto ma provo sempre quel brivido e quell’ansia pre-partenza. Tra l’altro sto molto bene a casa quindi partire è difficile ma non riuscirei a guardare le gare da casa. E’ ora di cominciare! Sono molto emozionato. Il WSBK è un campionato bellissimo, soprattutto negli ultimi anni è stato molto interessante da seguire. Felice di poterci correre finalmente”.

I test invernali con la Ducati del Team Barni non sono andati benissimo. Cosa di aspetti da Phillip Island?

“A Portimao abbiamo fatto molta fatica ma il circuito australiano è molto diverso. A Phillip Island continueremo il lavoro di adattamento alla moto. E’ sempre bello correre lì, una pista molto particolare. Vediamo come siamo messi. Non abbiamo particolari aspettative se non quella di fare bene, dare il massimo e tornare a casa soddisfatti”.

Intanto il Petrucci Fans Club ha già vinto. Da tempo sostiene l’associazione umanitaria Asses che aiuta i bambini più bisognosi in varie nazioni africane. Tesserandosi al club ed acquistando i gadget di Petrux si regala quindi un sorriso a tanti bimbi in difficoltà.