Danilo Petrucci e il suo fans club regalano un sorriso a tanti bimbi africani

Bellissima iniziativa di beneficenza di Danilo Petrucci ed il suo fans club ufficiale. Il pilota ternano è un campione in moto ma anche nella vita. Nel corso della sua carriera è sempre distinto per la sua umanità tanto da diventare uno tra i piloti più amati livello mondiale. Da qualche tempo ha deciso di sostenere le iniziative di un suo amico, Simone, volontario e missionario in Africa. Toccante il video pubblicato su Instagram con tanti bimbi indossano le magliette di Danilo, i cappellini, sorridono ed intonano una canzoncina per ringraziarlo.

“Simone è un mio amico d’infanzia nonché ex motociclista e vigile del fuoico – racconta Danilo Petrucci a Corsedimoto – Per problemi fisici ha dovuto smettere di correre in enduro. Ha iniziato così a girare il mondo. E’ andato molte volte in Africa. E’ diventato quindi volontario e missionario dell”associazione Asses che opera in Namibia, Zimbabwe ed altri paesi. Simone porta i beni personalmente ai bambini africani. Con mio Fans club abbiamo deciso di devolvere il ricavato del tesseramento, della vendita delle magliette, dei cappellini e di tutto il merchandising alle sue iniziative umanitarie. Prima abbiamo fatto una donazione in soldi poi il mio amico ha portato le magliette, i cappellini ed il materiale direttamente a questi ragazzini”.

Di recente anche Lorenzo Lanzi si è impegnano in una interessante iniziativa di beneficienza (leggi qui) Altri piloti di Superbike hanno sostenuto progetti in ambito sociale o per contribuire alle spese mediche di colleghi in difficoltà quali Gino Rea. Dentro la tuta batte un cuore grande.