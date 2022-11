Lorenzo Lanzi con Still i Ride aiuta una bambina gravemente malata

Lorenzo Lanzi è sempre stato un pilota dal cuore d’oro. Ora ha acceso il motore della solidarietà per aiutare una bambina di Cesenatico gravemente ammalata, assieme a Still i Ride. L’ex pilota ufficiale Ducati Superbike ultimamente sta promuovendo attraverso i suoi canali social un’iniziativa che merita di essere conosciuta.

Still i ride è un gruppo nato nel 2021 da un’idea di due amici di Lorenzo Lanzi per aiutare i bambini bisognosi, vicini e lontani, attraverso dei viaggi in bicicletta. L’anno scorso Still i ride ha sostenuto l’associazione di Nicolò Govoni, già candidato al Nobel per la pace, per la costruzione di scuole in paesi poveri. Nel 2022 Still i Ride ha scelto di aiutare Anita, nata 11 anni fa con una malattia genetica rara: la sindrome di Pitt-Hopkins. Anita non è autosufficiente ed ha bisogno di cure costanti per aumentare le sue capacità di movimento e di comunicazione. Purtroppo però gli aiuti da parte delle istituzioni non sono sufficienti. Uno degli amici di Lorenzo Lanzi ha intrapreso un viaggio bici da Cesenatico ad Istanbul per sensibilizzare la gente sul tema delle malattie genetiche e quindi per raccogliere fondi per Anita.

Lorenzo Lanzi ci tiene molto a questa iniziativa benefica dimostrando una sensibilità fuori dal comune. In attesa di definire i sui progetti per il 2023, affronta questa bella sfida con l’obbiettivo di aiutare una bambina in corsa per la vita. Per quanto riguarda l’aspetto sportivo, Lorenzo Lanzi ha terminato il 2022 con la pole position nel National Trophy ad Imola. Non pensa assolutamente al ritiro, anzi, non vede l’ora di tornare in sella per le gare del prossimo anno.