Danilo Petrucci in Superbike e Yari Montella in Supersport. Il Team Barni l’anno prossimo potrà contare su due top rider. Marco Barnabò è riuscito a ingaggiare uno tra i piloti più ambiti della categoria. La notizia era nell’aria già da qualche giorno, come avevamo già anticipato (leggi qui).

Il ventitreenne campano è reduce da un campionato in forte crescita, culminato con la vittoria in Australia ed il settimo posto in classifica finale. Yari ha dimostrato un gran talento, ampi margini di miglioramento ma anche un ottimo carattere al punto da essere stato sul taccuino di tanti team manager. Con una moto competitiva come la Ducati ed un compagno di team come Petrucci, anche se corre in una categoria diversa, Montella potrà veramente fare uno step decisivo e puntare al titolo mondiale.

Yari Montella è uno dei tanti piloti di Supersport con un passato nei prototipi. Ha corso in Moto3, è stato Campione Europeo Moto2 ed ha gareggiato nel Mondiale Moto2. Nel WSSP è subito andato forte, fin dalle sue prime gare nel 2021, con la Yamaha del team GMT94 in sostituzione di un pilota infortunato.

