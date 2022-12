Superbike e Supersport, 48 ore di fuoco per definire le entry list 2023

Il moto-mercato Supersport 2022 sembra una gara con arrivo al photofinish. Dorna ha prorogato il termine ultimo dal 28 novembre al 12 dicembre. Da martedì si saprà dunque ufficialmente quali piloti e team parteciperanno al Mondiale Supersport e Superbike. A 48 ore dal termine ci sono ancora tante incognite. I due top team di Supersport si stanno contendendo in queste ore Stefano Manzi (leggi qui) ma l’incertezza non riguarda solo loro. Prima di addentrarci nel Mondiale Supersport, diamo uno sguardo alla Superbike.

Il B-Max-BMW parteciperà al Mondiale? Sembrerebbe di sì, solo alle gare europee e con una moto. Non c’è però ancora nessuna certezza. La squadra di Massimo Buna sta ancora definendo i programmi. Sembra che nei giorni scorsi un addetto del team abbia parlato con Luca Bernardi, Roberto Tamburini ed altri ma pare non li abbia convinti e quindi non abbia ancora scelto.

Deve ancora definire il nome del pilota anche Lucio Pedercini che punta al rilancio ma ancora non sa bene con chi. Sembra che in queste ore Lucio stia un po’ brancolando nel buio alla ricerca di una luce che possa fare brillare la sua squadra.

Mentre in Superbike i dubbi riguardano solo le due Cenerentole del campionato, in Supersport anche le principesse. Hanno già ufficializzato i loro piloti Aruba, Triumph, Puccetti e poche altre.

A proposito di Puccetti, nasce lo Junior team “Vince64 by Puccetti” ma il pilota non sarà Andrea Mantovani come si pensava in un primo tempo bensì John Mc Phee. Mantovani preferisce gareggiare con una Yamaha e a questo punto si fa sempre più concreta l’ipotesi EvanBros, con Manzi in TenKate.

Barni, dopo aver fatto il colpaccio in Superbike con Danilo Petrucci, dovrebbe essersi aggiudicato uno tra i piloti più ambiti anche in Supersport: Yari Montella. Oly Bayliss invece dovrebbe andare al D34G di Davide Giugliano. Un altro figlio d’arte, Maiki Abe, correrà con VFT Racing assieme a Nicholas Spinelli.

Nei giorni scorsi c’è chi ha ipotizzato nuovamente l’arrivo di Niccolò Antonelli in Supersport e non è ancora detta l’ultima parola. Luca Bernardi difficilmente riuscirà a rimanere nel Mondiale, pare stia cercando una sella nel CIV Superbike, ma non è detto che la trovi.

Il team Motoxracing aveva pensato di schierare una moto anche in Supersport ma concentrerà tutti i suoi sforzi sulla Superbike. Altogo vorrebbe partecipare al Mondiale con un big quale Simone Corsi ed un secondo pilota ma ancora non si sa se Dorna accetterà o meno l’iscrizione. Ad oggi ci sono forti dubbi.