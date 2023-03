Bulega, test con la Panigale V4 R: “Sogno la Superbike con Ducati”

Il 2023 è un anno molto importante per Nicolò Bulega, che dopo una buona prima stagione da rookie è chiamato a fare il salto di qualità nel Mondiale Supersport. I primi due round del calendario sono stati sicuramente positivi, considerando che oggi è il leader della classifica generale.

Doppietta di vittorie in Australia, poi un quinto e un terzo posto in Indonesia. Un inizio davvero incoraggiante, anche se il pilota del team Aruba Racing Ducati sa che il cammino verso la gloria è ancora lungo e tortuoso. Certamente avere alle spalle un anno di esperienza con la Panigale V2 lo ha aiutato ad essere più preparato, invece nel 2022 era tutto nuovo e ha dovuto adattarsi a tante novità. Adesso sembra avere tutto per lottare costantemente per le primissime posizioni.

Bulega, sogna titolo Supersport e salto in Superbike

Bulega ha chiari quelli che sono i suoi obiettivi per il futuro e darà il massimo per conseguirli: “Quest’anno il mio obiettivo è vincere il campionato Supersport – ha detto al sito ufficiale WorldSBK – e poi, se possibile, provare ad andare in Superbike. Siamo partiti bene nei primi due round, cercherò di continuare ad essere veloce e poi penserò alla Superbike“.

Il 23enne emiliano è anche sicuro del marchio con il quale vuole correre nel 2024, indipendentemente dalla categoria: “Mi piacerebbe rimanere con Aruba e Ducati. Mi hanno preso dalla Moto2 in un momento brutto della mia carriera e hanno creduto in me. Mi hanno dato una squadra e una moto molto buone. Mi piacerebbe restare con loro“.

Test con la Ducati Panigale V4 R

In attesa di tornare in pista con la sua V2, Bulega ha avuto l’occasione di girare con la Ducati Panigale V4 R a Jerez la scorsa settimana. Un test che gli è piaciuto parecchio: “È stato molto bello – ha ammesso – ed era la mia prima volta con la V4 R. Già dal primo giorno ho avuto un buon feeling. Penso di essere stato veloce, però era un test solo per capire la moto“.

Un primo assaggio in previsione di un eventuale futuro passaggio in Superbike. Intanto, l’ex pilota della VR46 deve rimanere concentrato sulla Supersport e sul sogno di laurearsi campione del mondo.

Foto: Instagram @nicolo_bulega11