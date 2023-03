Supersport, Nicoló Bulega “Io favorito? Guardate quanti avversari ho”

Nicolò Bulega ha subito messo le cose in chiaro: è lui il pilota da battere se si vuole vincere il Mondiale Supersport. In Australia si è aggiudicato entrambe le gare mentre in Indonesia ha conquistato dei punti importanti per la classifica iridata. Nei primi round stagionali è apparso maturo e consistente. E’ il super favorito per il titolo Mondiale Supersport ma vive questa cosa nel modo giusto, con la consapevolezza del proprio valore.

“Nei test invernali siamo stati sempre molto competitivi – racconta Nicolò Bulega a Corsedimoto – dunque pensavo e speravo di essere uno di quelli che poteva sempre stare davanti quindi giocarsi le vittorie. Sono contento, abbiamo iniziato molto bene. Vincere le prime due gare è stato molto bello ed emozionante ed ha ripagato i sacrifici che abbiamo fatto sia io che il team questo inverno”.

A Mandalika hai fatto più fatica?

“L’Indonesia non è una pista che mi fa impazzire quindi ho preferito portare a casa punti importanti con un quinto ed un terzo quindi va bene. Era importante restare primo in classifica . Speriamo di continuare così”.

Chi vedi meglio tra i tuoi avversari?

“Sicuramente quelli che sono con me nelle prime gare come Manzi, Caricasulo ed Oncu sono quelli che secondo me andranno più forte. Da tenere d’occhio anche De Rosa. Montella purtroppo si è fatto male ed ha saltato delle gare ma sicuramente sarà uno di quelli che andranno forte”.

Il round di Misano avrà un sapore speciale?

“L’anno scorso a Misano ho fatto due podi, entrambe le volte terzo, ho fatto il giro veloce sia in gara-1 che in gara-2. E’ una pista che mi piace molto. Cercherò di migliorare il risultato dell’anno scorso”.

Foto Marzio Bondi