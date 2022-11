Bradley Ray nel Mondiale SBK: ha firmato col team Yamaha Motoxracing

Da oggi è ufficiale: Bradley Ray correrà nel Mondiale Superbike nel 2023. Stamattina è stata annunciata la firma con il team Yamaha Motoxracing, che nell’ultima stagione aveva schierato Roberto Tamburini.

Il 25enne pilota inglese quest’anno ha vinto il titolo del campionato British Superbike in sella alla R1 del team OMG Racing. Continuerà a correre con la Yamaha, anche se con una configurazione un po’ diversa. Sicuramente può essere un vantaggio per adattarsi al WorldSBK, dove ha già corso nel 2018 le due gare a Donington. Allora era un pilota BSB della Suzuki: chiuse 14° Gara 1 e 15° Gara 2.

Bradley Ray, dal BSB al Mondiale Superbike: farà solo i round europei

Ray non ha nascosto la sua felicità per la nuova avventura che lo attende: “Dopo quella che è stata per me una stagione incredibile, nella quale pur essendo al debutto con la Yamaha ho ottenuto 9 vittorie e 23 podi laureandomi Campione della SBK britannica, sono assolutamente felice che la Yamaha mi abbia premiato offrendomi questa grande opportunità di entrare a far parte dello Yamaha Motoxracing WorldSBK Team. Sono ansioso di iniziare a correre nel WorldSBK e spero di seguire le orme di molti dei piloti britannici che hanno avuto successo in questo campionato. È tempo di puntare al prossimo titolo, passo dopo passo!“.

Sandro Carusi, team manager Yamaha Motoxracing, è soddisfatto di essersi assicurato un pilota come il campione BSB: “Sono molto contento di accogliere Bradley nel nostro Team e che Yamaha ci abbia scelto per seguirlo nel suo esordio nel mondiale Superbike. Sono convinto che insieme potremo fare un ottimo lavoro. Ringrazio Yamaha per il supporto che ci ha concesso e soprattutto per la fiducia che ha riposto in noi, dopo un solo anno in SBK“.

Certamente c’è tanta curiosità di vedere all’opera il rider originario di Ashford, che con la nuova squadra prenderà parte solamente ai round europei, a partire da quello di Assen del 21-23 aprile. Il Mondiale Superbike partirà in Australia il 24-26 febbraio, per poi fare tappa in Indonesia nel weekend successivo. Il terzo appuntamento sarà proprio quello nello storico TT Circuit.