Axel Bassani trappola per Danilo Petrucci “Voglio battere tutti, anche lui”

Axel Bassani è la nuova stella del Mondiale Superbike, il pilota del futuro ma nel 2023 Danilo Petrucci cercherà di scombinare un po’ i valori in campo. Axel e Danilo gareggeranno per due squadra diverse ma entrambe private, hanno lo stesso manager e la stessa moto. Gli appassionati pregustano battaglie epiche tra i due.

“Il mio obbiettivo anno prossimo vincere ancora tra gli Indipendenti – afferma Axel Bassani a Corsedimoto– vorrei stare nei primi cinque, salire qualche volta in più sul podio e magari cercare di aggiudicarmi una gara”.

Danilo Petrucci sarà un avversario scomodo?

“Voglio stare davanti a Danilo Petrucci ma così come agli altri. Non ho timori riverenziali nei suoi confronti, non ci ho mai corso contro ed ho il massimo rispetto ma non è che perché abbiamo lo stesso manager e corriamo con la stessa moto cambia qualcosa. Nel Mondiale ci sono almeno dieci piloti fortissimi e io voglio cercare di batterli. Il mio obbiettivo quindi non è battere Petrucci ma stare più spesso possibile nei primi tre”.

Ora stacchi un po’ la spina?

“Adesso mi riposo dopo tre settimane parecchio impegnative perché appena tornato dall’Australia sono subito andato a Tavullia alla 100 Km dei Campioni”.

Come ti sei trovato al Ranch?

“Non è facile andare forte perché ci vado solo una volta all’anno. Ero già andato nel 2021, mi hanno invitato di nuovo, mi sono divertito, sono stato in compagnia di altri piloti anche quelli del motomondiale ed è stato bello”.

Andrai in vacanza?

“Le vacanze penso di farle ma vicino a casa. Non vado in posti lontani o paesi esotici perché per quest’anno non ho il budget, spero l’anno prossimo. Le ferie poi durano poco perché a breve devo riprendere la preparazione”.

Diamo uno sguardo al 2022. Soddisfatto?

“E’ stata una gran bella stagione, la seconda nel WSBK e con il team Motocorsa. All’inizio abbiamo commesso qualche piccolo errore e buttato via dei punti che poi abbiamo pagato alla fine. Senza qualche disattenzione saremmo potuti essere più avanti in classifica ma la squadra era nuova rispetto al 2021 e ci sta. Abbiamo stravinto tra gli Indipendenti, sono stato spesso nei primi cinque, qualche volta ho lottato con i primi tre e sono molto contento”.

Lo staff resterà lo stesso nel 2023?

“Mi sono trovato benissimo con la squadra ed ho espresso il mio desiderio di andare avanti con questi ragazzi anche nel 2023. Me lo auguro di cuore perché sono tecnici di alto livello e bravissimi ragazzi con cui ho instaurato un ottimi rapporto. Non so se sarà possibile perché deciderà il team, vediamo”.

L’anno prossimo cercherai di conquistare anche una moto ufficiale per il 2024.

“Mi sentivo pronto per andare in un team ufficiale già nel 2023, non è stato possibile e spero di arrivarci nel 2024 quando in teoria si liberanno diversi posti”.