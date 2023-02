Axel Bassani nelle retrovie, Lorenzo Mauri : “Stiamo lavorando per la gara”

Work in progress al team Motocorsa. Nel 2022 Axel Bassani era costantemente tra i protagonisti. Ora fa uno strano effetto vederlo al diciassettesimo posto nella classifica combinata delle prove libere nella prima giornata del Mondiale Superbike 2023. Axel Bassani è l’ultimo tra i piloti in sella ad una Ducati e non è certo la sua posizione, considerano poi il momento magico della casa di Borgo Panigale. Anche nel precampionato la squadra comasca non ha particolarmente brillato anche se a Phillip Island, ad inizio settimana, è apparsa in crescita.

“Lavoriamo per la gara – spiega Lorenzo Mauri, Team Manager di Motocorsa – Nei durante i due turni di libere abbiamo usato le gomme da gara, abbiamo fatto delle prove di simulazione per capire cosa scartare e cosa potrebbe andare bene. Non abbiamo fatto il giro secco e ci proveremo domani. Basta vedere anche Rea e Toprak che stanno lavorando sull’usura gomme per la gara e non sono nella top 10. Magari il lavoro fatto non sarà il top per la gara ma quello ma finché non c’è la bandiera a scacchi nessuno lo sa. Non abbiamo la bacchetta magica per capire se quello che facciamo è giusto o sbagliato”.

Ora vi attende l’ultimo turno di libere poi qualifiche e gara.

“Domani lavoreremo ancora in FP3 con un programma ben definito poi iniziamo il vero week-end di competizioni. Siamo focalizzati sulle gare, sono quelle che portano i punti quindi concentriamo tutti nostri forzi su quelle”.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon