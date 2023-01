Andrea Mantovani primi passi in Supersport “Partiamo dalle fondamenta”

Primi passi verso un futuro da protagonista. Andrea Mantovani è uno tra i piloti più attesi del Mondiale Supersport 2023. La sua presenza all’Evan Bros, top team del campionato, desta interesse e curiosità. La squadra romagnola negli ultimi quattro anni ha sempre lottato per il titolo. Mantovani sulla carta è un outsider, non ha un passato nel Motomondiale e arriva dal Campionato Italiano Superbike, però è veloce e determinato. Il Team Principal Fabio Evangelista crede fortemente in lui. Questa settimana Andrea Mantovani ha svolto i suoi primi test sul circuito di Cartagena, nel sud della Spagna.

“Il primo test è stato ottimo, abbiamo lavorato benissimo – racconta Andrea Mantovani a Corsedimoto – Ho tolto un po’ di ruggine invernale. Adesso facciamo un po’ di pausa e ci prepariamo per i test ufficiali che ci saranno a Jerez”.

Com’è stato il tuo primo approccio con il Team Evan Bros e con la Yamaha?

“Con il team si è creato un ottimo feeling fin da subito ed è bellissimo così. E’ andato tutto bene. Ora, passettino dopo passettino, cerchiamo di fare le cose nel migliore dei modi e di costruire delle buone fondamenta per arrivare pronti al primo appuntamento stagionale, a fine febbraio in Australia”.

A Phillip Island non hai mai corso?

“Sì, per me sarà una pista completamente nuova quindi non sarà facile ma mi sento pronto. Abbiamo tanta voglia di fare e metterci in gioco e c’impegneremo al massimo. Ringrazio ancora una volta il team e gli sponsor per questa grande opportunità e tutti quelli che mi seguono”.

