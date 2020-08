Ana Carrasco, il ritorno della guerriera: “Se cadi sette volte, rialzati otto”

di Stefano Bergonzini

Questa incredibile foto racconta meglio di qualsiasi prosa, l’adrenalina che corre in una gara della Supersport 300, la vivacissima entry class della Superbike, alla quale partecipano 55 piloti da 12 diverse nazioni. Documenta il contatto nel giro finale della Gara2 di domenica scorsa a Portimao tra la Ninja 400 di Ana Carrasco e la moto gemella dell’australiano Tom Edwards del team ParkinGO, quando i due piloti si preparavano a sprintare. Per fortuna la scivolata si è conclusa senza conseguenze per i due rider, anche se la Carrasco non essendo riuscita a ripartire e rientrare in pit lane ha perduto la settima posizione e i 9 punti che avrebbero potuto proiettarla al secondo posto nel mondiale, dopo la bellissima vittoria della Gara1.

“Se cadi, rialzati”

“Se cadi sette volte rialzati otto” spiega la 23enne di Murcia, che in Spagna è una piccola star per aver vinto il mondiale 300cc nel 2018, prima donna al mondo a farlo. “Mi è andata bene, non ho visto l’altra moto che mi arrivava da dietro e per fortuna che le dotazioni di sicurezza, casco e airbag hanno funzionato alla perfezione. E’ stato un gran brutto volo”.