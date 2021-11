UFFICIALE Supersport: CM Racing completa la squadra, c’è Kofler

2022 definito per CM Racing, pronto al nuovo corso Supersport: dopo il passaggio a Ducati e la conferma di Krummenacher, arriva una conoscenza della Moto3

Il nuovo corso della Supersport continua a prendere forma. Una delle squadre che meglio hanno figurato nel 2021 ha già le idee chiare per la prossima stagione. Dopo avere infatti fatto molto bene all’esordio in Supersport con Bernardi, CM Racing è pronta a ripartire. Ci sarà il “confermato” Krummenacher, che ha sostituito il sammarinese da Magny-Cours in poi causa infortunio, ma anche una seconda moto per il 2022 dove la compagine di Alessio Cavaliere si affiderà alle nuove Ducati V2 per sbaragliare la concorrenza e cercare di essere ancora protagonisti.

Dalla Moto3 alla Supersport

Per designare il compagno di squadra di Krummenacher, CM Racing è andato a pescare nel motomondiale. Oltre ai volti già noti che passeranno dalla Moto2 alla Supersport, ci sarà anche chi farà il salto dalla Moto3. Stiamo parlando di Maximilian Kofler, che nelle ultime annate ha militato in Moto3. Classe 2000, l’austriaco ha disputato due stagioni intere nella classe cadetta del paddock della MotoGP e adesso si appresta a una nuova sfida. CM si affida così a un pilota esperto e una assoluta new entry: sarà la formula vincente per attaccare il titolo?