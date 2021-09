Supersport, Stefano Manzi con GMT94 per il round di Jerez

Sostituzione in casa GMT94 nella Supersport: Stefano Manzi rimpiazzerà l'infortunato Verdoia. Non è il primo movimento di selle Moto2-Supersport...

La Supersport questo weekend darà il benvenuto a una conoscenza del motomondiale. Stiamo parlando di Stefano Manzi, attualmente impegnato in Moto2 con il team Pons (ma non confermato per l’anno prossimo, visto che Pons Racing è già al completo per il 2022 con Navarro e Canet). L’italiano sostituirà Andy Verdoia, infortunatosi durante il weekend di Barcellona e di conseguenza impossibilitato a disputare il round andaluso. Ricordiamo che Verdoia stava sostituendo a sua volta Debise, infortunatosi a Magny-Cours.

“GMT94 una delle migliori squadre”

Per il centauro italiano potrebbe rivelarsi un weekend interessante in cui mettersi in luce. Non sarebbe il primo a passare con successo dai prototipi alle derivate di serie e a Jerez potrebbe ben figurare. “Sono contento di prendere parte a questo round, GMT94 è una delle migliori squadre. Penso che potremo fare bene con questa moto”, le parole di Manzi alla vigilia della tappa andalusa.

Girandola Moto2-Supersport?

Giornata di movimenti dunque dalla Moto2 alla Supersport: in mattinata è arrivato l’annuncio di Nicolò Bulega con il team Aruba nella nuova Supersport 2022. Per Bulega si parla chiaramente soltanto per l’anno prossimo, Manzi invece correrà nell’immediato come sostituto nel team GMT94. Chissà che non sia l’inizio di una girandola di selle tra Moto2 e Supersport…

