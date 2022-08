Maria Herrera: primi test Moto3 ad Aragon col team Angeluss

Mancano poco più di due settimane alla gara di Aragon e Maria Herrera è già al lavoro sul circuito spagnolo. L’attuale pilota della MotoE entrerà nella storia del Grand Prix anche se in parte, almeno per il mondo delle donne, lo è già.

Quasi tutto pronto

Sarà la prima volta che un team composto da sole donne parteciperà a un Gran Premio, grazie alla collaborazione tra Herrera, Angeluss e la squadra MTA in Moto3. Maria Herrera si sta già preparando, è entusiasta del progetto e di risalire su una Moto3 dopo tanto tempo. Durante la giornata di test ha percorso 80 giri. La squadra al femminile è pronta, come tutte le divise, manca solo la livrea ufficiale della moto che verrà svelata a Misano.

La dichiarazione di Maria Herrera di qualche mese fa non lascia dubbi su questa sua nuova sfida: “Sono molto felice di far parte di questo progetto. Avrò l’opportunità di competere come wildcard in Moto3 quest’anno con un team completamente femminile. Penso che l’obiettivo principale del team Angeluss sia aiutare i futuri piloti e posso contribuire a spianare la strada, proprio come faccio già da diversi anni. Ho subito accettato questa opportunità, dato che dare visibilità a una squadra al 100% femminile è un’iniziativa che ha subito catturato la mia attenzione. Sarà un esperienza straordinaria, durante la quale potrò anche rivivere i miei vecchi giorni in Moto3”.

Due donne al via in Moto3

Vedremo quasi sicuramente due donne in griglia di partenza della Moto3, Ana Carrasco e Maria Herrera. Non è la prima volta nella storia del campionato mondiale, ma per la prima volta ci sarà un team tutto al femminile grazie ad Angeluss. Una società di management nata a marzo di quest’anno che vuole promuovere la presenza delle donne nel motociclismo. Lo scopo è contribuire a ridurre il divario di genere del settore.

Lisa Cavalli

