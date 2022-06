TT 2022: Michael Dunlop sono 20 vittorie, trionfo in Supersport

Con ancora il pensiero rivolto alla luttuosa giornata di sabato scorso, il TT 2022 ha offerto un’emozionante, spettacolare, combattutissima prima gara della Supersport nel lunedì mattina di attività all’Isola di Man. Nei 3 giri previsti con sosta obbligatoria al termine della prima tornata del Mountain Course, Michael Dunlop ha avuto ragione di Dean Harrison, centrando la personale 20esima affermazione al TT al culmine di una prestazione capolavoro.

CHE LOTTA TRA DUNLOP ED HARRISON!

Un duello tiratissimo, risoltosi di fatto soltanto nelle battute finali della prima gara riservata alle Supersport (si replica mercoledì). Trovatosi in testa sin dall’avvio, MD ha avuto il suo bel daffare nel contenere uno scatenato ‘Deano‘, con distacchi tra loro contenuti in una manciata di centesimi. Presentatosi con 3″2 di vantaggio alla conclusione del primo giro, il figlio e nipote d’arte con la sua R6 ha perso terreno nella sosta obbligatoria per rifornimento, garantendo al vincitore del Senior TT 2019 la possibilità di colmare parzialmente il gap nelle successive due tornate.

A 129 MPH DI MEDIA CON UNA SUPERSPORT AL TT 2022!

Lo testimonia il fatto che all’inizio dell’ultimo giro del Mountain Michael Dunlop si è presentato con soltanto 1″1 di vantaggio su Dean Harrison. Quest’ultimo, letteralmente in trance agonistica con la Ninja ZX-6R di DAO Kawasaki, nei primi due rilevamenti era riuscito persino a portarsi a un solo decimo (!) dal rivale. La differenza Mickey-D l’ha fatta in prossimità di Ramsey, consolidando il proprio margine a 2″6 fino ai conclusivi 5″6, frutto del nuovo primato a 129.47 mph di media. Quasi 130, con una Yamaha R6 Supersport preparata insieme a Carl Cox Racing: tempi da Superbike a tutti gli effetti!

20 VITTORIE PER DUNLOP

Per Michael Dunlop, che proprio nella seconda gara Supersport del 2009 conquistò il suo primo centro al TT, sono 20 i successi all’attivo all’IOMTT, a meno 6 dal leggendario zio Joey, 3 da John McGuinness. Con Dean Harrison (DAO Kawasaki) costretto ad accontentarsi del secondo posto, Peter Hickman in rimonta su Triumph completa il podio, favorito da una sosta al ralentì di Lee Johnston (4°). Buon recupero di James Hillier, quinto a precedere Coward e, su Padgett’s Honda, Conor Cummins e Davey Todd.