Simone Corsi debutta in Superbike al CIV a Misano

Simone Corsi all’esordio in una gara di Superbike. La settimana prossima parteciperà al quarto round del Campionato Italiano Superbike sulla Yamaha del Keope Motor Team. Il trentacinquenne romano verrà schierato a fianco di Randy Krummenacher, pilota titolare della squadra diretta dal team manager Stefano Morri.

Corsi aveva provato la Yamaha il 12 luglio a Misano (leggi qui). La sua partecipazione alla Racing Night però non era affatto scontata, anzi. In primis serviva il nullaosta dell’Irta che finalmente è arrivato. Simone, dopo una lunghissima carriera nel motomondiale, si sta avvicinando dunque alle derivate di serie e lo fa partendo dalla serie tricolore.

A Misano gareggerà sulla Yamaha utilizzata da Niccolò Canepa nei primi tre round stagionali, una moto veloce che gli aveva consentito di salire sempre sul podio. Ora il pilota ligure è impegnato, come da programmi, in altre competizioni internazionali. A Misano Corsi dovrà cercare soprattutto di fare esperienza in una categoria totalmente nuova per lui.

Corsi è tutt’ora impegnato nel Mondiale Moto2 ma vuole provare a fare questa nuova esperienza.