Simone Corsi verso la Superbike: primo test sulla Yamaha Keope

Primo test in carriera per Simone Corsi su una Superbike. Ieri a Misano ha provato la Yamaha del Keope Motor Team. Il trentacinquenne romano è tutt’ora impegnato nel Mondiale Moto2 ed ha richiesto il nullaosta ad Irta per non rischiare sanzioni. Nei primi giri ha cercato di prendere confidenza con la moto poi è andato bene e soprattutto si è divertito.

Chi lo ha visto dice che appena sceso dalla moto sembrava felice come un bambino che aveva provato un giocattolo nuovo, impressionato dalla potenza della Yamaha.

“E’ stata una prima presa di contatto – afferma il Team Principal Keope Paolo Egidio Orsini – il test è stato positivo ma non abbiamo ancora deciso nulla. Nelle prossime ore valuteremo se schierarlo nel prossimo round del Campionato Italiano Superbike, a fine mese a Misano, sulla moto utilizzata da Niccolò Canepa nelle prime gare stagionali. La possibilità c’è ma dobbiamo ancora parlarne e decidere il da farsi”.

Simone Corsi normalmente si allena con la Yamaha R1 ma non aveva mai girato con una Superbike. L’idea di passare alle derivate di serie sembra attrarlo parecchio. Dopo venti stagioni nel Motomondiale appare pronto per una nuova sfida in Superbike, partendo dal CIV. Nel corso della sua carriera Corsi ha partecipato ad oltre 300 gare del Motomondiale conquistando cinque vittorie, cinque pole position e ventun podi. Questa stagione ad oggi è stata avara di soddisfazioni per lui e non ha mai centrato la zona punti.

Il Keope in primo tempo aveva contattato Mattia Pasini che aveva declinato l’invito perché spera di gareggiare ancora in Moto2.

LEGGI ANCHE Campionato Italiano Superbike, Mattia Pasini dice no

Seguono aggiornamenti.