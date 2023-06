In lutto per la tragica scomparsa di Raul Torras, all’Isola di Man è andato in scena il quarto Race Day del TT 2023 con grande attesa riposta nei confronti di Gara 2 della classe Supersport. Non potrebbe essere altrimenti, in quanto si è prossimi a riscrivere la storia ed i record del Tourist Trophy. Dopo il successo di sabato scorso, Michael Dunlop si è ripetuto nella classe Supersport centrando, con annesso record sul giro a 130,403 mph di media (!), la personale quarta affermazione in 5 gare ‘Solo‘ finora disputate in questa edizione, ma soprattutto la 25esima in carriera al TT. Tutto questo a meno 1 dal primato di 26 vittorie detenuto dal compianto e leggendario zio Joey Dunlop, con tre concrete carte da giocarsi da qui al Senior TT di sabato.

MICHAEL DUNLOP AVVICINA LO ZIO JOEY

Più del record extraterrestre siglato all’ultimo giro della corsa, la notizia è proprio questa. A soli 34 anni (parliamo pur sempre di un classe 1989), Michael Dunlop è ad una sola vittoria dallo zio Joey, il quale aveva raggiunto 26 successi a 48 anni compiuti, ma con meno gare in programma (e disputate nelle svariate classi) ad ogni edizione del TT. Nulla toglie alle capacità ed alla straordinaria fame di successi di “The Bull“, in questo TT 2023 a livelli spaziali, con un ruolino di marcia sensazionale. Nelle prime gare in programma si è imposto in tutte le classi (Supersport, Superbike, Supertwin), mancando il gradino più alto del podio soltanto tra le Superstock (battuto da Peter Hickman).

MD MATTATORE TRA LE SUPERSPORT AL TT 2023

In questa seconda tornata di gare si è pronti-via assicurato un nuovo primato tra le Supersport in quella che, se vogliamo, è un po’ la sua categoria. Delle 25 vittorie finora conseguite in carriera, 11 sono state ottenute proprio proprio in questa classe a cominciare dal primo hurrà nell’edizione 2009. Tutt’uno con la Yamaha R6 schierata dal proprio MD Racing e vestita con i colori del Carl Cox Motorsport (con lo stesso rinomato disc jockey presente in loco da giorni), “Mickey D” ha respinto gli assalti di un mai domo Peter Hickman, il quale lo ha insidiato fino all’ultimo. Trovando come opportuna contromisura per rispondergli il nuovo, fenomenale record sul giro per la categoria.

PARTENZA SPRINT DI DUNLOP

L’evoluzione della contesa sembrava rispecchiare quanto visto sabato nella medesima classe. Sesto a partire, Dunlop aveva chiuso il primo giro in 17’34″489 a 128,809 miglia orarie di media, togliendo 4″ al suo riferimento nel giro analogo con partenza da fermo di sabato. Con un vantaggio di 6″6 su Harrison e 9″ su Hickman, per MD la strada sembrava in discesa, ancor più dopo un rimarchevole secondo giro: 17’29″918, 129,370 miglia orarie di media incrementando il suo margine a 11″6 su Hickman, 17″1 su Harrison.

HICKMAN LE HA PROVATE TUTTE

Al giro di boa della contesa, una volta archiviato il valzer dei pit-stop, si è registrata un’effettiva inversione di tendenza. Con la Triumph 765 RS ‘Hicky‘ ha letteralmente cambiato passo, recuperando 3″ nel corso del terzo giro, l’esatto opposto per quanto concerne Dean Harrison. Complice una sosta lentissima, ‘Deano‘ si è infatti visto raggiungere da Davey Todd, con soli 3 secondi a separarli ed ancora una tornata delle 37 miglia più celebri del pianeta da effettuare.

SPAZIALE ULTIMO GIRO DA RECORD

La prospettiva di un conclusivo giro da 130 miglia orarie di media era così suffragata dai riferimenti dei vari checkpoint sparsi lungo i 60,761 chilometri di percorso, con proiezioni quasi da Superbike! Al traguardo, Michael Dunlop è riuscito a respingere gli assalti di Peter Hickman, conquistando la vittoria per 9″6, con un ultimo giro da fantascienza da parte di entrambi: Dunlop in 130,403 miglia orarie (209,86 km/h), Hickman in 130,219 mph (209,56 km/h). Nuovo record per il TT Supersport, con un pensiero quasi nostalgico: fino all’edizione del centenario del 2007, le 130 mph di media sul giro sembravano quasi un miraggio anche per le potenti Superbike…

DUNLOP, HICKMAN ED HARRISON SUL PODIO

Il podio della Monster Energy Supersport TT Race 2 vede così Michael Dunlop (MD Racing Yamaha) a precedere Peter Hickman (K2 Trooper Triumph by PHR) e Dean Harrison (Boyce Precision/Russell Racing Yamaha), il quale ha avuto ragione per 11″8 di Davey Todd (Padgett’s Honda) con Jamie Coward (KTS Yamaha) a seguire. Classificato 21esimo il nostro Stefano Bonetti, al via con la Yamaha R6 preparata dal Gomma Racing.

VENERDÌ ALTRE DUE GARE DEL TT 2023

L’Isle of Man TT osserverà domani la seconda giornata di riposo, consentendo ai road racer impegnati di recuperare le energie in previsione del gran finale. Venerdì spazio infatti a Gara 2 delle classi Superstock (il via alle 11:45 locali) e Supertwin (partenza alle 14:00), anticipando il main event rappresentato dal Senior TT con 6 tornate dello Snaefell Mountain Course da affrontare sabato 10 giugno a partire dalle 12:15.

Servizio fotografico di Fabio Armanino