Red Bull Rookies Cup: ecco l’entry list 2021, quattro italiani al via

Pubblicata la lista dei piloti Red Bull Rookies Cup per la stagione 2021. Tra loro due italiani in più, ovvero quattro in totale. Vediamo i nomi.

La stagione 2020 della Red Bull Rookies Cup si è chiusa solo domenica scorsa, ma già si pensa al 2021. Nello specifico, abbiamo la prima stesura della entry list per il prossimo campionato. Parliamo di 17 piloti già visti in azione in questo particolare 2020, a cui si aggiungeranno altri nove ragazzi all’esordio. Da sottolineare che i nostri piloti al via saranno quattro: a Matteo Bertelle ed a Luca Lunetta si aggiungono Filippo Farioli, classe 2005, in arrivo dalla European Talent Cup (e l’anno prossimo nel CEV Moto3) e Demis Mihaila, classe 2008, quest’anno nel CIV PreMoto3.

Nuovi arrivi da vari paesi del mondo, selezionati del corso dell’evento svolto recentemente da British, Asia ed European Talent Cup, oltre alla neonata Northern Talent Cup, che ha preso il via solo quest’anno.

La lista dei nuovi piloti 2021

Harrison Voight (Australia)

Freddie Heinrich (Germania)

Jakob Rosenthaler (Austria)

Soma Görbe (Ungheria)

Eddie O’Shea (Gran Bretagna)

Cormac Buchanan (Nuova Zelanda)

Filippo Farioli (Italia)

Demis Mihaila (Italia)

Diogo Moreira (Brasile)

I piloti confermati

Tatchakorn Buasri (Thailandia)

Daniel Muñoz (Spagna)

Sho Nishimura (Giappone)

Scott Ogden (Gran Bretagna)

Alex Millan (Spagna)

Iván Ortolá (Spagna)

Matteo Bertelle (Italia)

Mario Suryo Aji (Indonesia)

Bartholomé Perrin (Francia)

Gabin Planques (Francia)

Noah Dettwiler (Svizzera)

Luca Lunetta (Italia)

David Muñoz (Spagna)

David Alonso (Colombia)

Marcos Uriarte (Spagna)

Collin Veijer (Paesi Bassi)

Daniel Holgado (Spagna)