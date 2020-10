Red Bull Rookies Cup Aragón, Gara 2: Pedro Acosta a quota sei

Pedro Acosta inarrestabile, sei su sei in Red Bull Rookies Cup e fuga in campionato. Primo podio per David Alonso 2°, terzo gradino per Ivan Ortolá.

Pedro Acosta continua la sua marcia inarrestabile in Red Bull Rookies Cup. Dopo il trionfo in Gara 1, si ripete anche in Gara 2 ad Aragón, anzi stavolta prende subito il largo e trionfa in solitaria. Sei successi in sei gare, un dominio assoluto che gli ha già permesso di prendere il volo in classifica generale. Seconda piazza finale per il colombiano David Alonso, nuovamente terzo Ivan Ortolá. Per quanto riguarda i due italiani presenti, Matteo Bertelle chiude anzitempo per un incidente, mentre Luca Lunetta è 18°.

La gara

C’è poco da dire per quanto riguarda Pedro Acosta, scattato dalla pole position. Ottimo scatto del giovane spagnolo, che subito si lascia alle spalle qualsiasi inseguitore e dà il via alla sua cavalcata trionfale. Ben più combattute invece le posizioni dietro di lui: piano piano il gruppo si sgrana e rimangono in sei a lottare per le rimanenti posizioni del podio. Nelle curve finali rimarranno in quattro: Holgado e David Muñoz si toccano e finiscono nella ghiaia (fortunatamente tutto ok). David Alonso ne approfitta per prendersi la seconda piazza e quindi il primo podio in campionato, oltre anche alla seconda casella in classifica generale. Terza posizione al traguardo per Izan Guevara, ma è passato sul verde: perde così la posizione, ringrazia Ivan Ortolá, che chiude il round ad Aragón con un doppio terzo posto.

La classifica