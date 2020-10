Chaz Davies lascia la Ducati ufficiale dominando l'ultima gara. Jonathan Rea cade, Kawasaki salva il Mondiale Costruttori grazie al privato Xavi Fores

La Ducati lo ha messo alla porta e Chaz Davies ha salutato vincendo. La Superbike chiude il 2020 con i meccanici Ducati in lacrime per il congedo del pilota gallese. In un colpo solo Chaz ha messo a cuccia tutti: Toprak Razgtaliouglu, che aveva dominato sia gara 1 che la sfida sprint del mattino, poi il compagno Scott Redding e infine il neo sei volte iridato Jonathan Rea, che è scivolato tentando di sbarazzarsi del turco e avventarsi sul fuggitivo. Voleva il centesimo trionfo, ma con il secondo errore stagionale il Cannibale ha messo a repentaglio il Mondiale Costruttori della Kawasaki. Perso per strada, sempre per incidente, anche un Alex Lowes sempre più evanescente, la marca di Akashi si è salvata, per un solo punticino, con il provvidenziale apporto del privato Xavi Fores. Che Jonathan Rea ha ringraziato in ginocchio lungo la pista, davanti al personale Kawasaki che aveva preparato la piccola festa. Immaginate che beffa sarebbe stata…

Chaz Davies perfetto

Non c’era modo migliore per chiudere i sette anni di matrimonio con la Ducati: Chaz Davies è stato semplicemente perfetto. Per lui si tratta della 32° vittoria in carriera, la seconda dell’anno. Il problema di Chaz è che ogni volta si accende nella seconda parte del Mondiale, e viene anche il sospetto che succeda perchè – per un motivo o per l’altro – gli avversari più pericolosi si spengono un pò. E’ il caso di Jonathan Rea, che da quattro gare (fra Magny Cours ed Estoril) manca il podio. La sensazione è che il Cannibale abbia ormai spremuto ogni più piccola energia dalla Ninja: con la stessa moto Alex Lowes è sparito, un anno fa con la Yamaha era finito terzo nel Mondiale.

Kawasaki sesto Mondiale Costruttori

E’ la sesta volta consecutiva che Kawasaki vince il titolo per marche. Da quando è arrivato Jonathan Rea, i giapponesi non hanno lasciato più niente agli avversari. La stessa Kawasaki, prima di mettere le mani sul nordirlandese, aveva vinto due volte il titolo piloti: nel 1993 con l’americano Scott Russell e nel 2013 con il britannico Tom Sykes. Ma in quelle stagioni era mancata la consacrazione nel Costruttori: adesso, trascinata dal talento di Jonathan Rea, la Kawasaki si sta prendendo tutto.

Michael Rinaldi sesto

Finita l’era Chaz Davies, in Aruba.it Ducati comincia l’avventura di Michael Rinaldi. Che ha chiuso il 2020 con un sesto posto: con la Go Eleven, la struttura più piccola del paddock, la pressione era minima, per il 25enne riminese il difficile comincia adesso. Fra gli emergenti, stavolta è andata male a Garrett Gerloff, volato via mentre era a caccia del terzo podio di fila. Alvaro Bautista ha chiuso la prima stagione in Honda HRC con un quinto posto, a oltre 15 secondi dalla Ducati. Colmare questo divario non sarà facile. Arrivederci al prossimo anno.