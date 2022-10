Il giro del mondo in trenta giorni: dal 18 settembre al 16 ottobre. Nicola Carraro in questo mese è protagonista di un autentico tour de force. Il giovane pilota padovano da Silverstone partecipa al Mondiale Moto3 in sostituzione di Matteo Bertelle, infortunato. Il 18 settembre ha gareggiato dunque ad Aragon in Spagna poi è andato a correre in Giappone ed in Thailandia. Ora gli altri piloti del Motomondiale rifiatano invece Nicola Carraro torna in Italia per partecipare all’ultimo round del CIV a Imola e provare a vincere il titolo tricolore. Assente al Mugello per la concomitanza con Aragon, ha perso la leadership ma è comunque secondo ad appena due punti da Cesare Tiezzi. Dopo Imola ripartirà immediatamente per andare a gareggiare nel Mondiale in Australia il 16 ottobre.

“Sto tornando ora dalla Tailandia – spiega Nicola Carraro, rintracciato tra un volo ed un altro – spero di arrivare in tempo. Salvo imprevisti e ritardi degli aerei dovrei arrivare in circuito ad Imola giusto giusto il giovedì sera”.

Sei in piena corsa per il titolo.

“Sì ci stiamo giocando l’Italiano con il team SM Pos Corse che ringrazio tanto per avermi lasciato saltare l’importante round del Mugello per andare a fare il Mondiale”.

Come ti trovi nel Mondiale?

“Il livello è molto alto, totalmente diverso rispetto al Campionato Italiano. Sto progressivamente migliorando ed imparando il metodo di lavoro del Motomondiale”.

Come vivi questo momento?

“Vorrei cercare di vincere il CIV ma sto cercando di evitare le pressioni tanto per l’Italiano quanto per il Mondiale perché bisogna prima di tutto divertirsi”.

Con chi gareggerai nel 2023?

“Non lo so, allo stato attuale sarei a piedi. In questo momento una delle mie priorità è proprio quella di riuscire a trovare una sistemazione per il prossimo anno”.