MotoGP e Rally si fondono nell'evento Riders Meet Rally. Luca Marini, Marco Bezzecchi e Celestino Vietti al volante di una Hyundai i20 R5.

La MotoGP e il Rally si uniscono per una giornata ad Erbezzo, sui colli veronesi, all’evento Riders Meet Rally. Per il secondo anno consecutivo WithU organizza questa fusione tra la VR46 Academy e Hyundai, in collaborazione con Sky, Petronas e Virgin Radio. Nel 2020 a mettersi al volante della Hyundai i20 Wrc Plus al Ciocco, in Toscana, furono Fabio Quartararo, Franco Morbidelli e gli allievi dell’Academy. Quest’anno, invece, entreranno in azione Luca Marini, Marco Bezzecchi e Celestino Vietti. I tre piloti interromperanno le sessioni di allenamento in moto per divertirsi con le quattro ruote e collezionare questa nuova esperienza.

I campioni delle due ruote, a bordo della Hyundai i20 R5, verranno guidati dall’ex pilota mondiale Alex Fiorio. L’obiettivo sarà prendere confidenza e migliorare le proprie performance step by step lungo i 2,5 km di strada chiusa al traffico per l’occasione. Il pubblico potrà ammirare lo spettacolo dal vivo dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30. All’evento rally ci sarà anche l’idolo locale Umberto Scandola, reduce dal Rally di Roma Capitale, a regalare emozionanti derapate. Purtroppo non sarà presente il vicecampione MotoGP Franco Morbidelli, alle prese con la riabilitazione dopo l’intervento al ginocchio. Il pilota italo-brasiliano ritornerà in sella alla M1 solo nel week-end di Misano e dal 2022 potrebbe vestire livrea Yamaha factory.

