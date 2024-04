Motoestate, tutto pronto per il debutto della nuova Sportbike

Se lo scorso anno la Twins Cup era attesa, quest’anno con l’avvento della Sportbike c’è trepidazione per l’inizio dei Trofei Motoestate, in programma sabato 20 e domenica 21 aprile a Varano de Melegari. Nella sostanza della classe è cambiato il nome. Si vanno così a prendere nuove moto quali la Triumph, Suzuki che in Italia ancora nessuno ha preparato, e la Kawasaki Ninja 400 4 cilindri.

Moto per tutti i gusti in Sportbike

Un torneo che scalda gli animi perché le Yamaha R7 possono essere elaborate e dunque avvicinarsi ad Aprilia in termini di potenza, nonostante le due moto abbiano filosofie molto diverse. In più vedremo tutte le artigianali, come le RosMoto, Protogini e le altre. Potranno correre anche le Kawasaki Ninja 650, Honda Hornet e tutte le medie che rientrano nelle cilindrate ammesse.

Piloti di livello assoluto

Non sarà solo questione di moto, ma anche di piloti. Il parterre di partenza nella nuova Sportbike promette infatti scintille. L’uomo da battere è il campione in carica Edoardo Boccellari, vincitore nel 2023 della Twins Cup con l’Aprilia di Full Gas, con la quale difenderà il titolo quest’anno. Ci saranno però avversari importanti tra cui Fabio Starnone, talentuoso pilota parmigiano in sella alla Yamaha R7 preparata da lui stesso.

Sarchi, protagonista nella 300 tricolore fino allo scorso anno, Mattia Sorrenti, due volte titolato nella 300 Motoestate e già a suo agio sulla Aprilia 660 del team MMP Racing. Il Team Delmo Racing porterà in pista anche Matteo Destefanis e Corradi al via della R7 Cup e nella Sportbike per fare esperienza. E una terza moto in configurazione Open affidata per questa prima gara a Mauro Poncini, che poi la userà alla North West 200. Nel primo round ci sarà anche il vincitore del Trofeo Aprilia 2023, Edoardo Colombi, che sarà al via in vista e in preparazione del suo debutto nel BSB Sportbike.

Info e iscrizioni

Ci sono dunque tutti gli ingredienti per un grande Motoestate e un inizio davvero spumeggiante. Le iscrizioni sono aperte sia alla gara che al campionato. Per tutte le info: www.trofeimoto.it / [email protected]

Motoestate, il calendario 2024

20/21 aprile – Varano de’ Melegari (PR)

18/19 maggio – Cremona Circuit (CR)

15/16 giugno – Magione Autodromo dell’Umbria (PG)

27/28 luglio – Varano de’ Melegari (PR)

12/ 13 ottobre – Cervesina Autodromo Tazio Nuvolari (PV)

Foto: Motoestate