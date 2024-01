Edoardo Colombi emigra nella Sportbike del BSB

Si rinnova la tradizione dei motociclisti italiani al via del campionato d’oltremanica. Questa volta tuttavia non si parla della top class British Superbike, bensì del neonato Pirelli National Sportbike Championship. Per la sua prima edizione, la nuova classe riservata alle supersportive bicilindriche (QUI i dettagli) accoglierà il promettente Edoardo Colombi (classe 2006). Campione al primo tentativo del Trofeo Aprilia RS 660, il giovanissimo talento milanese emigrerà nella terra d’Albione con un occhio rivolto al 2025, quando l’attuale Mondiale Supersport 300 potrebbe essere soppresso in favore di una categoria ispirata alla Supertwin/Twins Cup.

Edoardo Colombi su Aprilia nella Sportbike del BSB

Non una novità per i nostri lettori considerando che avevamo avuto modo di anticipare la notizia lo scorso 11 gennaio. Dopo il trionfo nell’edizione 2023 del Trofeo Aprilia con il formidabile ruolino di 2 vittorie e 7 podi in 9 gare, l’ex CIV Supersport 300 e Yamaha R3 Blu Cru European Cup continuerà il proprio percorso in sella alla RS 660 nella Sportbike del BSB. Un banco di prova impegnativo in una realtà affascinante, in cui dovrà vedersela dalle varie Yamaha R7, Kawasaki Ninja 650, Honda Hornet 750, Triumph Trident 660 e Suzuki GSX8S attese al via. Di fatto un interessante antipasto di quel che potremmo assistere nel circus del Mondiale Superbike a partire dall’anno prossimo.

Le parole di Colombi

Per questo importante step di carriera “Spiattella” farà ancora affidamento sul team Gradara Corse. Un binomio tutto italiano (ormai assodato) che punterà a portare in alto la bandiera tricolore nel Regno Unito: “Sono molto contento di ufficializzare questa novità e di prolungare il rapporto con Gradara Corse. Soprattutto perché la stagione passata è stata davvero bellissima, sotto tutti i punti di vista – ha detto – il livello sarà sicuramente elevato e la categoria è in pieno sviluppo in funzione del Mondiale 2025. Il regolamento dovrebbe essere lo stesso, quindi tutta l’esperienza che faremo sarà di grande aiuto per il futuro. Punteremo a fare il meglio possibile”.

Gradara Corse sogna in grande

Sfida alquanto ambiziosa anche per lo stesso Gradara Corse di Carlo Facchini, dai brevi trascorsi nell’Europeo Stock 600. Una struttura piccola, ma ben solida ed organizzata: “Sono davvero felice di annunciare questa nuova avventura e ancor di più la conferma di Edoardo. Ci siamo tolti grandi soddisfazioni con lui vincendo il Trofeo Aprilia al nostro primo anno – ha dichiarato il team manager – ovviamente sappiamo che ci sarà tanto da lavorare, ma siamo pronti per farlo contando sul grandissimo feeling tra squadra, moto e pilota”. Inutile sottolineare come, contestualmente al progetto nella Sportbike BSB con Colombi, si andrà a caccia del bis nel Trofeo Aprilia con i nuovi innesti Edoardo Savioli e Alessandro Zanca più un terzo pilota in fase di definizione.